Wall Street abre en verde tras caídas por guerra en Medio Oriente

Wall Street abrió en verde este miércoles tras las importantes caídas registradas por el conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.10% hasta 48,550 unidades

: sube 0.10% hasta 48,550 unidades S&P 500 : sube 0.36% hasta 6,841 unidades

: sube 0.36% hasta 6,841 unidades Nasdaq: sube 0.75% hasta 22,685 unidades

La Bolsa de Nueva York mostró sus primeros signos de estabilización durante el quinto día de guerra en Medio Oriente, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump asegurara que podría extenderse más de cinco semanas.

El precio del petróleo intermedio de Texas se disparó desde el inicio de los bombardeos ante el miedo a un corte del suministro global por Irán, según la agencia EFE.

Por otro lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró este miércoles que el aumento del arancel global del 10 al 15%, prometido por Trump, comenzará "probablemente esta semana".

