Finanzas

Economía informal suma 16.4 millones de empleos

Inegi reporta que el sector generó 5.88 billones de pesos en el tercer trimestre de 2025, con un crecimiento anual marginal

  • 04
  • Marzo
    2026

La economía informal en México empleó a 16.4 millones de personas durante el tercer trimestre de 2025 y generó 5 billones 888 mil 316 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de apenas 0.1%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, este segmento, que incluye tanto al sector informal como otras modalidades de empleo sin prestaciones, mostró una clara desaceleración frente al crecimiento de 1.9 % registrado en el trimestre previo.

Estados con mayores avances

Por entidad federativa, los mayores crecimientos de la economía informal se observaron en:

  • Baja California Sur (7.8 %)
  • Colima (7 %)
  • Tlaxcala (6 %)
  • Jalisco (4.2 %)
  • Guanajuato (3.8 %)

En contraste, las caídas más pronunciadas ocurrieron en:

  • Campeche (-16.6 %)
  • Quintana Roo (-8.1 %)
  • Oaxaca (-5.3 %)
  • Veracruz (-4.7 %)

empleo-informal-e1645208237838.jpg

Sector informal retrocede

Dentro de la economía informal, el sector informal, integrado por pequeños negocios no registrados, cayó 0.9% anual y representó 57.1% del total.

Los mayores avances de este subsector se reportaron en Jalisco (6.7 %), Tlaxcala (5.4 %), Zacatecas (4.9 %) y Guanajuato (4.4 %); mientras que los retrocesos más fuertes se concentraron en Campeche (-26.4 %), Quintana Roo (-11.2 %) y Sinaloa (-6.9 %).

Puestos de trabajo y salarios

Entre julio y septiembre de 2025 se contabilizaron 16 millones 435 mil 833 puestos de trabajo remunerados en la economía informal, cifra que significó un aumento anual de 1.8%.

Los incrementos más relevantes se observaron en:

  • Colima (9.4 %)
  • Michoacán (8.3 %)
  • Baja California Sur (7.1 %)
  • Tlaxcala (5.8 %)
  • Tamaulipas (5.4 %)
  • Hidalgo (5.1 %)

En materia de ingresos, las remuneraciones dentro de la informalidad crecieron 6.9% anual a nivel nacional.

EH UNA FOTO - 2026-03-04T103653.831.jpg

Empleo formal también avanza

El Inegi reportó que el total de puestos de trabajo remunerados en el país alcanzó 39.7 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que implicó un crecimiento de 0.5% anual.

Las entidades con mayores aumentos en empleo formal fueron Michoacán (5.1 %), Hidalgo (4.3 %), Colima (4.1 %), Tlaxcala (4 %) y Yucatán (2.7 %).

empleos-mexico-imss.jpg

Por el contrario, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca registraron las principales disminuciones.

En cuanto a salarios de trabajadores formales, las remuneraciones sumaron 10 billones 169 mil 200 millones de pesos corrientes, con un alza anual de 3.3%, destacando Aguascalientes (10.5 %), Yucatán (8.9 %), Hidalgo (8.1 %), Chiapas (7.6 %) y Colima (7 %).

El reporte “Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa” (MEITEF) señala que la informalidad continúa siendo un componente relevante del mercado laboral mexicano, aunque con un ritmo de crecimiento cada vez más moderado.

Mientras el valor agregado bruto del sector informal retrocedió 0.9% anual, las otras modalidades de informalidad, que representan 42.9% del total, crecieron 1.3%, mostrando un comportamiento desigual dentro del propio segmento.


