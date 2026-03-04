Empresas de Estados Unidos ‘dan espaldarazo’ al T-MEC

Las empresas de Estados Unidos alzaron la voz y pidieron dar continuidad al T-MEC y además brindar certidumbre en la etapa de revisión de este tratado.

Se trata de un total de 69 organizaciones empresariales de Estados Unidos, quienes manifestaron su respaldo a la renovación del T-MEC y solicitaron a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) tener una revisión transparente, con un proceso bien estructurado y la participación activa del sector productivo o empresas.

En una carta enviada al representante comercial, Jamieson Greer, afirmaron que el acuerdo comercial es “crítico para la competitividad y el éxito exportador de Estados Unidos” y expresaron su “firme apoyo a la extensión del USMCA”.

Este grupo de compañías son representantes de diferentes sectores, entre ellos el agrícola, tecnológico, energético, manufactura y de servicios.

En su postura señalaron que México y Canadá son los principales mercados de exportación de Estados Unidos y fuentes fundamentales de insumos estratégicos.

Por ello es que advirtieron que mover las reglas del acuerdo y alterar su funcionamiento podría impactar en la competitividad de América Latina y en el mercado interno como externo.

Y es que, destacaron, la producción y las cadenas de suministro en América del Norte se sustentan en inversiones de largo plazo por billones de dólares, realizadas bajo el marco normativo del T-MEC.

En su postura, las organizaciones además pidieron mantener el trato libre de aranceles para los bienes que cumplen con el acuerdo, al considerar que es un requisito indispensable para la estabilidad económica de dicha región.

En el documento, las asociaciones también expresaron su disposición a trabajar de manera constructiva con la USTR para lograr “un resultado positivo que extienda el USMCA”, asegurar su plena implementación y resolver los puntos de fricción existentes.

