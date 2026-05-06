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Finanzas

Da México ‘superbrinco’ dentro del comercio de Estados Unidos

Se dio a conocer que el país pasó de registrar una participación de 15.6% en diciembre de 2025 a 16.3% al cierre de marzo de este año

  • 06
  • Mayo
    2026

México está marcando historia en la antesala de la revisión del T-MEC al colocarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, dando un salto relevante en el mapa en los últimos meses.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de EUA, de enero a marzo del 2026, sus principales socios comerciales fueron México, que alcanzó una participación de 16.3%, seguido por Canadá con 12.4%, China con 6.2%, Taiwán con 5.8% y Vietnam con 4.2 por ciento.

El porcentaje alcanzado por México al cierre de marzo representa el máximo en registro y se coloca muy por encima del 15.6% con que cerró en diciembre del año pasado.

Por otro lado, en el desglose se observa que China continúa perdiendo participación dentro del comercio con Estados Unidos, al pasar de 7.4% en 2025 a 6.2% al cierre de marzo de 2026. 

Al hablar solo del mes de marzo, los números muestran que México se ubicó en el primer lugar entre los países de donde Estados Unidos más importa, con $51,203 millones de dólares, siendo la mayor cantidad importada en registro, representando el 16.94% de las importaciones totales de Estados Unidos. 

En segundo lugar, se ubica Canadá con 11.28%, Taiwán con 8.14% en tercero y China cayó a cuarto con 6.90% de las importaciones totales. 

La otra cara de la moneda también muestra datos positivos entre el comercio de ambos países, y prueba de ello es que México también se colocó como país al que Estados Unidos más exportó en marzo, con una participación de 15.48% del total de las exportaciones. 

Debido a esto, se ubicó como el tercer país con el que Estados Unidos tiene mayor déficit, con 14.74% del total. 

En el primer trimestre, el país con el que Estados Unidos tuvo el mayor déficit comercial fue Taiwán, con 24.77% del déficit, seguido por Vietnam con 24.20%, y China bajó al cuarto lugar con 15.69 por ciento. 

"En marzo, México se ubicó en la segunda posición de los países desde donde Estados Unidos importa equipo de cómputo, representando 30.49% de participación, por debajo de Taiwán con 40.81%", refirió Grupo Financiero Base.

En 2025, China se ubicó como el país con quien Estados Unidos tuvo el mayor déficit, con $202,071 millones del total, seguido muy de cerca por México con $196,913 y Vietnam con $178,183 millones de dólares.

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¿Qué es lo que más nos compra?

Estados Unidos importa principalmente de México vehículos, autopartes, maquinaria eléctrica y electrónica, productos agrícolas (frutas y verduras) y petróleo. 

El sector automotriz y de transporte lidera el comercio, seguido de componentes electrónicos y maquinaria industrial, destacando dentro de este rubro productos como computadoras y teléfonos. 

Al hablar de vehículos y autopartes, en la lista destacan automóviles de pasajeros, camionetas, SUV y componentes para líneas de montaje.

En la parte de maquinaria y electrónica se encuentran productos que van desde computadoras, teléfonos, componentes electrónicos y hasta maquinaria industrial.

En lo que refiere al sector agrícola, se encuentran alimentos como tomate, aguacate, pimientos, fresas, moras y ganado bovino, y bebidas como cerveza y tequila.

Además, Estados Unidos también le compra al país equipos médicos y suministros para la salud.


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