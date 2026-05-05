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Finanzas

Pide Altagracia Gómez a los empresarios más inversión en México

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo aseguró que el IP no tiene pretextos para retrasar inversiones tras las medidas para agilizar trámites

  • 05
  • Mayo
    2026

La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, aseguró este martes que el sector privado ya no tiene pretextos para retrasar inversiones en México después de las recientes medidas del gobierno para agilizar trámites.

Durante la conferencia anual del Council of the Americas en la Ciudad de México, Gómez afirmó que el país se posiciona como uno de los destinos más atractivos para invertir a nivel global, al destacar factores como el talento, la infraestructura y la cercanía con Estados Unidos.

“El mensaje de hoy es: ayer pedimos algo y se nos dio; pedimos cero obstáculos, ahora ellos nos dicen cero excusas, necesitamos más inversión”, expresó.

La funcionaria también reconoció que aún existen retos como la certidumbre jurídica, la seguridad, el acceso a energía y agua, pero subrayó que se han dado pasos importantes para atender las demandas del sector empresarial.

Entre ellas, destacó ajustes en el Servicio de Administración Tributaria para acelerar la devolución del IVA, homologar criterios y evitar auditorías múltiples, así como permitir nuevas formas de garantizar créditos fiscales.

Además, el gobierno respondió con cambios regulatorios que incluyen la creación de una ventanilla única para comercio exterior, la autorización inmediata de proyectos estratégicos y la aplicación de la “afirmativa ficta”, que permite aprobar automáticamente trámites si no reciben respuesta en un plazo determinado.

Estas acciones se suman al anuncio reciente de la administración de Claudia Sheinbaum para reducir los tiempos de aprobación de inversiones a un máximo de 30 días y resolver trámites en 90 días.

El impulso busca atraer capital en medio de la relocalización global de cadenas de suministro, en un contexto en el que la economía mexicana muestra señales de desaceleración, tras registrar una caída trimestral del 0.8 % del PIB en el arranque de 2026.

Con este escenario, el mensaje del gobierno y del sector empresarial apunta a una misma dirección: acelerar inversiones y aprovechar el momento, en un intento por reactivar el crecimiento económico y consolidar a México como un nodo clave en la economía regional.


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