Prevén acuerdos bilaterales tras la revisión del T-MEC

Ante el entorno global retador y la revisión del T-MEC, la relación comercial entre México y Estados Unidos se perfila con continuidad, aunque con una posible transformación hacia acuerdos bilaterales.

Así lo señaló Lorenzo Barrera, presidente de la American Chamber México (AmCham) Capítulo Noreste, quien consideró que el vínculo económico entre ambos países se mantendrá sólido.

“Creemos que va a ser uno a uno, o sea, México-Estados Unidos, Estados Unidos-Canadá. No creemos que vaya a ser trilateral como fue anteriormente”, afirmó en entrevista exclusiva con El Horizonte.

Explicó que, pese a las presiones derivadas del contexto político y comercial, existe un diálogo activo en el marco del T-MEC y participación constante de autoridades y sector empresarial.

“Estamos muy involucrados con Estados Unidos, hay muchas cadenas productivas que tenemos con ellos”, dijo, al destacar que este nivel de integración hace difícil una ruptura.

En ese sentido, se mostró optimista sobre el proceso de revisión, aunque reconoció que “sí nos van a presionar, porque son duros para negociar”.

Ante este panorama, Barrera subrayó que uno de los principales retos ha sido adaptarse a la política de “America First” impulsada por Estados Unidos al velar por sus propios intereses, así como a la necesidad de reducir la dependencia de Asia, particularmente de China.

“Quieren que Estados Unidos sea primero y que sus aliados tengamos una postura similar”, comentó, lo que ha obligado a las empresas a replantear estrategias dentro de la región de Norteamérica.

En este contexto, indicó que los aranceles han tenido un impacto limitado en la operación de las empresas.

“La aplicación de los aranceles ha sido bastante baja, alrededor del 4%”, puntualizó, al tiempo que destacó que la dinámica de exportaciones e importaciones en el norte del país se mantiene activa.

Asimismo, señaló que entre los temas pendientes en la negociación destacan el sector energético, donde Estados Unidos busca mayor claridad, y la posible apertura a esquemas de inversión público-privada, lo que podría impulsar nuevos proyectos.

Aunado a ello, Barrera destacó que durante su gestión al frente de la AmCham Noreste, y que culmina hoy, uno de los principales retos fue consolidar una visión regional más allá de Monterrey, mediante giras estratégicas en estados del noreste y el sur de Texas.

“Había que entender bien el rol de que éramos Cámara Americana Noreste”, explicó, al señalar que esto a su vez permitió fortalecer la vinculación empresarial y detectar oportunidades en un contexto de relocalización de inversiones.

Alejandro Doria hoy tomará protesta como nuevo presidente del organismo, en sustitución de Lorenzo Barrera.

Sectores y áreas de oportunidad

En un tema ligado, el presidente de la AmCham Capítulo Noreste dijo que existen sectores con mayor potencial de crecimiento hacia adelante en la relación comercial entre ambos países.

Entre los que destacan los vinculados a tecnología, como microchips, computación y sistemas, donde México está ganando terreno frente a Asia.

A esto se suma el sector energético, que apunta a una mayor apertura con proyectos de energías limpias y esquemas de inversión público-privada.

Inversión en Nuevo León

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, al cierre del tercer trimestre de 2025, Nuevo León recibió $4,375 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), de los cuales $2,051 millones provinieron de Estados Unidos.

Este flujo posiciona a la entidad como uno de los principales polos de atracción de capital en el país, especialmente en la región noreste, impulsado por la cercanía geográfica con el mercado estadounidense.

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