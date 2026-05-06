Día de las Madres en NL dejará derrama de $1,300 millones

Con motivo del Día de las Madres, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey proyecta un incremento del 9% en la derrama económica por dicha celebración en la entidad, alcanzando los $1,363 millones de pesos.

Este crecimiento responde al fortalecimiento del consumo interno y al interés de las familias por conmemorar una de las fechas más relevantes del calendario comercial.

En este contexto, se estima que nueve de cada 10 familias en la entidad realizarán algún tipo de celebración, con un gasto promedio que oscila entre los $1,300 y $1,700 pesos.

Esta dinámica impactará de manera directa a sectores clave como restaurantes, cafeterías, florerías, pastelerías y tiendas de regalos, además de negocios de ropa, calzado, joyería y electrónicos.

Al respecto, el presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, destacó que "el Día de las Madres representa una de las fechas más relevantes para el comercio local, ya que no solo impulsa las ventas, sino que también fomenta la convivencia familiar, lo que se traduce en una mayor actividad económica para nuestra región”.

Paralelo a ello, subrayó la importancia de realizar compras en establecimientos formales, ya que estos ofrecen mayores garantías de calidad, seguridad y servicio, además de contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en el estado.

Aunado a ello, la Cámara Nacional del Pequeño Comercio (Canacope) Monterrey informó que la celebración del Día de las Madres dejará ventas por $631 millones de pesos para este sector, cifra que representará un incremento de hasta 12% con respecto a lo alcanzado en 2025.

“Lo que estimamos es que el Día de las Madres 2026 podría generar un alza adicional 2025 vs. 2026 de alrededor de $68 millones de pesos exclusivamente en micro y pequeño comercio, consolidando a este sector como el principal beneficiario del consumo a nivel local".

"La gran derrama se queda en las grandes cadenas; nuestra participación se queda en la florería, la pastelería, la boutique, el restaurante familiar y el negocio de barrio. Ahí estimamos más de $631 millones de pesos este 10 de mayo”, explicó Catalina Domínguez, presidenta de dicho organismo.

Resaltó que los sectores más beneficiados con este festejo son las florerías, restaurantes familiares, pastelerías y repostería, boutiques, zapaterías, estéticas/belleza, regalos y novedades, cafeterías y joyerías.

Saldrá más caro

El festejo también implica un gasto considerable para las familias mexicanas y el cual se espera sea un 14.5% adicional en comparación con el año pasado.

Los precios van desde $620 pesos en flores con chocolates hasta más de $44,000 pesos en electrodomésticos, de acuerdo con datos publicados por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Detalló que regalos como perfumes alcanzan los $3,200 pesos, tenis los $3,000 pesos, mientras que experiencias como un spa pueden costar hasta $4,200 pesos.

En tanto, una comida familiar en restaurante ronda los $8,000 pesos y una carne asada en casa en $6,100 pesos, en promedio.

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