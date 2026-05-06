Plomo en niños vendría de útiles escolares y dulces: estudio

El plomo detectado en la sangre de algunos niños en Nuevo León no tendría una sola fuente de origen, sino que podría provenir de diversos factores cotidianos, como útiles escolares, juguetes, alimentos, agua, tierra e incluso pinturas en viviendas, de acuerdo con los primeros hallazgos de un estudio realizado por los Cendis, Tec Salud y la Secretaría de Salud estatal.

Si bien se ha identificado la presencia de alrededor de 50 industrias emisoras de plomo en un radio de 2.5 kilómetros de zonas habitadas por menores afectados, también se ha detectado que varios casos no tienen cercanía con estas fuentes, lo que refuerza la hipótesis de una exposición multifactorial.

Exposición también ocurre por superficies, aire y alimentos

Los análisis señalan que el metal pesado no solo ingresa al organismo por el aire, sino también mediante el contacto con superficies contaminadas, polvo, agua y alimentos.

“No es necesariamente la industria; pueden ser factores muy variados como juguetes, alimentos o pintura con plomo en el ambiente familiar”, explicó Guadalupe Rodríguez Martínez, directora de los Cendis.

Entre los posibles focos de contaminación, especialistas mencionan plastilinas de bajo costo, dulces, utensilios domésticos, así como pintura antigua en viviendas que aún contiene este metal.

Buscan identificar con precisión las fuentes

La investigadora de TecSalud, Julieta Rodríguez de Ita, detalló que la siguiente fase del estudio tiene como objetivo determinar con mayor precisión las fuentes específicas de exposición, especialmente en aquellos casos donde no hay presencia industrial cercana.

“Hay casos cerca de la industria, pero otros no; el polvo contaminado puede desplazarse por el aire y llegar a distintas zonas”, señaló la especialista.

Asimismo, indicó que se trabajará en conjunto con autoridades ambientales para generar inferencias más claras sobre el origen del plomo en los menores.

Datos del estudio inicial

El estudio revelado previamente incluyó a 1,239 niños de Cendis en la zona metropolitana, de los cuales 329 dieron positivo a plomo y 83 presentaron niveles críticos.

Ante estos resultados, las autoridades ampliaron la investigación con nuevas pruebas para dimensionar el problema y establecer medidas de atención.

Piden intervención de Cofepris

Rodríguez Martínez advirtió que productos de uso cotidiano, como útiles escolares y juguetes, podrían no estar debidamente regulados, por lo que urgió la intervención de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Todo lo que esté en el mercado debe estar regulado; desde plastilinas hasta ropa o juguetes. Si no lo está, se debe actuar”, enfatizó.

La especialista subrayó que la exposición al plomo en menores puede generar daños severos en el desarrollo físico y cognitivo, por lo que llamó a reforzar la vigilancia sanitaria y los controles de calidad en productos de consumo infantil.

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