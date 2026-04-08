Dará Mundial ‘empuje’ a economía y entidades sede

El Mundial de Futbol 2026 dará un impulso tangible a la economía mexicana, con un crecimiento adicional del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 42 y 62 puntos base (pb), impulsado principalmente por la inversión, el consumo y el turismo.

De acuerdo con un análisis, con ello, el país estará creciendo en 2026 hasta 1.8 por ciento.

En el desglose explica que la derrama económica no será homogénea, sino concentrada en las entidades sede: Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco, donde se disputarán un total de 13 partidos.

En estas urbes, el impulso se materializará sobre todo en obras de infraestructura, mayor flujo turístico y un aumento en el gasto de los hogares ligado a la fiesta mundialista.

En el componente de inversión, en dicho análisis, Grupo Financiero Banorte estima una contribución de entre 15 y 25 pb al PIB, derivada de proyectos en estadios, movilidad y conectividad.

“Este rubro (inversión) será clave para detonar actividad económica en el corto plazo, además de dejar capacidades instaladas para el mediano plazo en las ciudades anfitrionas”, destacó.

Por su parte, el consumo y el turismo aportarían entre 27 y 37 pb adicionales a la economía.

La institución anticipa un aumento en servicios de entretenimiento, restaurantes, transporte y hospedaje, así como una mayor movilidad tanto de turistas extranjeros como nacionales.

No obstante, advierte que parte del gasto podría sustituir otros consumos, moderando el impacto neto.

En materia de precios, reconoció que el Mundial generará presiones inflacionarias temporales, principalmente en alimentos, bebidas, tarifas aéreas y hoteles.

En específico, dicho grupo proyecta que la inflación cierre 2026 en 4.4%, con un repunte durante junio y julio.

El evento deportivo representará un impulso moderado, pero tangible, para la economía mexicana, con efectos concentrados en sectores específicos y en las ciudades sede, especialmente durante el periodo en que se desarrollen los partidos.

Nuevo León pisa el acelerador

En línea con este impulso económico, Nuevo León ha acelerado su preparación rumbo al Mundial 2026 con una fuerte inversión en infraestructura y movilidad.

El gobernador Samuel García aseguró en semanas recientes que “el Mundial es un win-win y no puede traer más que buenas noticias”, al destacar el impacto positivo del evento en la entidad.

El mandatario detalló que se han invertido $150,000 millones de pesos en infraestructura carretera, además de la renovación de más de 4,000 camiones con clima e internet, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad urbana y facilitar el traslado de visitantes durante el torneo.

A esto se suma el fortalecimiento de la conectividad aérea desde Monterrey, con nuevos vuelos internacionales directos hacia ciudades como Madrid, París, Tokio, Corea del Sur y Bogotá, lo que permitirá ampliar el flujo de turistas y potenciar la derrama económica.

En este contexto, el Mundial no solo representa un evento deportivo, sino un catalizador de inversión, desarrollo urbano y crecimiento económico que dejará beneficios más allá del 2026.

¿Qué rubros crecerán más?

Aportará el Mundial hasta 62 puntos base (pb) a la economía mexicana.

A través del componente de inversión se estima una contribución de hasta 25 puntos base al PIB, derivada de proyectos en estadios, movilidad y conectividad.

El consumo y el turismo aportarían entre 27 y 37 puntos base adicionales.

La proyección final es que, con todo este escenario, la economía del país crezca 1.8% durante 2026.

Obras y acciones por ciudad sede

Ciudad de México

Remodelación del Estadio Ciudad de México (Azteca)

Modernización de Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Intervención de vialidades y puentes cercanos

Mejoras al Tren Ligero y rutas de transporte

Ciclovía y Parque Elevado Tlalpan

Nuevo León

Adecuaciones en el Estadio Monterrey

Ampliación de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey

Rehabilitación de Av. Miguel Alemán

Labores de construcción de líneas 4 y 6 del sistema Metrorrey

Incorporación de más de 4,000 camiones sustentables

Proyectos urbanos como Parque del Agua

Jalisco

Remodelación del Estadio Guadalajara

Ampliación de terminales aeroportuarias

Rehabilitación de carretera a Chapala y Av. México

Desarrollo de líneas 4 y 5 de transporte masivo

Renovación del Centro Histórico y La Minerva

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