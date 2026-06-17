Dominan empresas de EUA parques industriales en México

La relación de México con América del Norte se refleja en la composición de los inquilinos de los parques industriales del país, ya que el 44% de las empresas instaladas en complejos afiliados a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) son de origen estadounidense, un dato que confirma la profundidad de la integración productiva entre ambos países en vísperas de la revisión del T-MEC.

En este contexto, la AMPIP señaló que México atraviesa un nuevo ciclo industrial marcado por decisiones de inversión más selectivas y una mayor exigencia de infraestructura lista para operar.

Actualmente, sus asociados integran una red de más de 477 parques industriales en 28 entidades federativas, con más de 85 millones de metros cuadrados de superficie industrial, más de 4,000 empresas instaladas y alrededor de 3.7 millones de empleos vinculados a sus operaciones.

Asimismo, la asociación identificó 103 parques industriales en construcción, lo que refleja la expansión de la capacidad del país para atraer nuevas inversiones y proyectos productivos.

De acuerdo con la AMPIP, la demanda de espacio industrial se mantiene, pero ahora depende cada vez más de factores como energía suficiente, disponibilidad de agua, conectividad, seguridad y certeza operativa.

Esta visión coincide con lo expuesto por Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y exjefe negociador del T-MEC por México, quien afirmó que las decisiones de inversión ya no responden únicamente a criterios de costos.

“La pandemia nos dejó una lección: no solo vamos a buscar modelos de máxima eficiencia en costos operativos, sino resiliencia en las cadenas de valor”, señaló durante una conferencia ante asociados de la AMPIP.

De cara a la revisión del acuerdo comercial, Guajardo sostuvo que “el futuro es el fortalecimiento de la integración”, mientras que el organismo consideró que México debe consolidar su competitividad mediante infraestructura industrial confiable, energía, seguridad hídrica, conectividad y certidumbre regulatoria, elementos que considera fundamentales para aprovechar las oportunidades de la integración económica de América del Norte.

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