Empresas en Nuevo León 'le apuestan' a la capacitación laboral

Mientras en el país solo el 5.6% de las unidades económicas si capacitaron a su personal, en la entidad esa tasa fue de 11%, casi el doble

  27
  Agosto
    2025

Las empresas de Nuevo León tienen claro que hay que apostarle a la capacitación si lo que se busca es lograr mejores niveles de productividad.

Prueba de ello es que, mientras en el país solo el 5.6% de las unidades económicas capacitaron a su personal, en Nuevo León esa tasa fue de 11%, es decir, más del doble, revelan datos del Censo Económico 2024 del Inegi.

Comparado con el Censo Económico 2020, la tasa a nivel nacional creció 1.8 puntos porcentuales, pero en Nuevo León lo hizo en 3.6 puntos porcentuales.

Un punto relevante es que, en la entidad, no solo las medianas y grandes empresas invierten en capacitación de su personal, sino también las micro y pequeñas.

A nivel nacional, según el Censo Económico 2024, solo el 3.7% de las unidades económicas que emplean hasta 10 personas —es decir, microempresas— dieron capacitación. En Nuevo León esa tasa fue de 6.3%.

Además, se observa que, por actividad productiva, la industria manufacturera en Nuevo León destaca con una tasa de 15% de las unidades económicas que dijeron haber capacitado a su personal.

Por tamaño de empresa, sobresalen las grandes, aquellas que emplean a 251 personas o más, con un porcentaje de 86.6%.

A nivel nacional, en la industria de la transformación apenas 4.9% de las empresas de este sector manifestaron capacitar a su personal.

En este sector productivo, Nuevo León destaca significativamente al triplicar la tasa promedio nacional.

Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, destacó que para las empresas es claro que la capacitación significa una inversión que redunda en una tasa de retorno para la organización, ya que crece su productividad y competitividad.

Esto, además del cumplimiento de la normatividad —en materia de capacitación según el artículo 132, fracción XV de la Ley Federal del Trabajo— que caracteriza a los patrones en el estado.

“En Nuevo León se cumple con la Ley y siempre se va más allá, como suele suceder en las prestaciones que se dan a los trabajadores; por eso también destaca en lo relativo a la capacitación”, expresó.

Aunque los datos evidencian que, entre más grande es el tamaño de la empresa, más capacitación se da a su personal, no significa que para las de menor tamaño no sea importante dotar a su gente de nuevas habilidades y conocimientos, sino que es probable que no cuenten con los recursos para invertir, explicó.


