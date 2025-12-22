Fusión aerolíneas genera alerta por posibles alzas de precios

Aunque al anunciarse se vendió como una “panacea” en beneficio del cliente, la unión de las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris preocupa a expertos porque podría tener un efecto exactamente contrario, cuyos costos pagarían los usuarios.

Eso es lo que advierten expertos, quienes sostienen que la concentración de mercado casi siempre se traduce en mayores costos para el consumidor porque, al menguar la competencia, hay mayor control de precios por unos cuantos.

Ante esto, los expertos afirman que la Comisión Federal Antimonopolios, que sustituyó a la ahora extinta Comisión Federal de Competencia (Cofece), estaría obligada a ponerle lupa a esta solicitud de unión y rechazarla en caso de que sea más dañina que benéfica.

Para las aerolíneas, dijeron, sí habrá beneficios, pues tendrán ahorros en costos operativos porque, por ejemplo, solo operarán con un consejo de administración, pero dudan de los beneficios para el público.

Gabriela Siller, analista del Banco Base, indicó que si bien las aerolíneas necesitan grandes inversiones, el reducir las opciones de mercado menoscaba la competitividad de precios.

“Sí pudiera tener impacto para el consumidor; con la fusión van a bajar los costos de las empresas, porque pues no van a necesitar dos, por ejemplo, departamentos de administración, y eso debería derivar en menores costos, pero una concentración de mercado generalmente hace que haya mayores costos, mayores precios para los consumidores”, advirtió.

Julio César Arteaga, doctor en economía y analista, señaló que de por sí en México solo había tres aerolíneas y ahora con esto, pues se reducen las opciones.

La unión, dijo, llevará al nuevo holding a buscar nuevas rutas, como ya lo anunciaron, y reducir su capacidad en las que ya operan, con lo cual subirían los precios y bajarían los slots.

“Lo más preocupante, desde mi punto de vista, es en las rutas donde actualmente están compitiendo; por ejemplo, las dos aerolíneas vuelan la ruta Monterrey-Ciudad de México; si ahora ellos se pueden coordinar, pues uno esperaría que hubiera una redistribución de sus recursos de manera que a lo mejor ahora ofrecen menos vuelos, vuelos que ya no sean a la misma hora porque ahorita las dos aerolíneas vuelan casi a la misma hora".

“Entonces, ahora ya lo podrían estar escalonando más o podrían ahora decidir cubrir nuevas rutas donde nada más una de las dos esté atendiendo a esos destinos; puede ser algo preocupante, sobre todo en las rutas donde actualmente las dos compiten”, indicó.

Por lo tanto, sugirieron que el nuevo órgano antimonopolios del país estudie bien el caso y determine si es factible autorizarlo.

“Tiene que tener la aprobación de que definitivamente cumple con los umbrales porque el mercado de la aviación, aquí en México, está dominado por tres aerolíneas que son Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, y dos de ellas están anunciando, pues una especie, no le llaman así, de fusión entre ellas".

“Entonces tendría que recibir la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Antimonopolio y yo creo que sí van a tener que analizar muy profundamente este caso en esa comisión, porque de por sí ya nada más hay tres y ahora se juntan dos, pues menos oferta”, indicó Arteaga.

Siller abundó que se debe determinar qué tanto beneficia al usuario y qué tanto a las empresas para tomar una determinación.

“Son industrias en donde se requiere una inversión tan grande; a veces sí se necesita, o sea, no pueden ser compañías muy chiquitas, por eso estos organismos verifican en dónde empiezan a poder ser rentables y en dónde ya la concentración de mercado hace, pues, que termine el consumidor afectado en lugar de beneficiar”, explicó.

El jueves por la noche, la regia Viva Aerobús y la capitalina Volaris anunciaron la creación de una “sociedad controladora” mediante la cual buscan fortalecerse para crecer su operación en México y el extranjero.

Señalaron que este holding traerá beneficios porque diversificará servicios, capacidad instalada y, por ende, mejores precios y atención.

Los expertos señalaron que posiblemente esto sí ocurra en su competencia fuera del país, pero dudaron que eso ocurra en México.

“Menos oferta tendría un impacto positivo, digamos, en los precios porque los aumentarían para ellos, pero no para el consumidor".

“Ellos anuncian que van a seguir manejándose de manera independiente, pero administrados, digamos, por un mismo consejo; este o holding le llaman”, afirmó Arteaga.

