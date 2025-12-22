Podcast
Finanzas

Hacienda acota beneficios fiscales a FIFA solo para 2026

La SHCP acordó con la FIFA limitar la Garantía Fiscal del Mundial 2026 únicamente al ejercicio fiscal de ese año y a actores directamente involucrados

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a un acuerdo con la FIFA para acotar la vigencia de la Garantía Fiscal otorgada con motivo del Mundial de Futbol 2026, a fin de que aplique exclusivamente durante el ejercicio fiscal de ese año y no hasta 2028, como se había establecido originalmente.

Dicha garantía fue extendida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para asegurar la sede conjunta del Mundial y contemplaba exenciones generales de impuestos federales y locales, además de la eliminación de diversos procesos administrativos.

Alcance y límites de los beneficios

Hacienda precisó que los beneficios fiscales se restringen únicamente a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales.

La dependencia advirtió que las contrapartes no incluidas en la norma habilitante que participen en juegos o eventos en territorio nacional sí deberán cumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Acuerdo sin litigios

La SHCP subrayó que estos límites se lograron mediante acuerdos de entendimiento mutuo con la FIFA, sin necesidad de recurrir a litigios o mecanismos de controversia.

La restricción quedó establecida a través de la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, aprobada por el Poder Legislativo en octubre pasado.

Impacto económico del Mundial

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo, la Copa Mundial de Futbol 2026 reforzará la imagen de México como potencia turística, con la llegada de más de 5.5 millones de turistas extranjeros adicionales y una derrama económica de hasta 3 mil millones de dólares en divisas, además de un mayor dinamismo en el empleo y la actividad económica.

Instrumentos publicados para transparencia

Para garantizar la correcta aplicación de los beneficios, Hacienda informó que se publicaron diversos instrumentos, entre ellos un acuerdo interinstitucional en el Diario Oficial de la Federación, reglas de importación temporal emitidas por el SAT y la norma habilitante incluida en la LIF 2026, todos con vigencia hasta diciembre de 2026.


