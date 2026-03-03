Podcast
quesos_brucelosis_f43e3cb3ff
Tamaulipas

Detectan quesos con brucelosis en San Fernando

Mario Rebolledo Ocadiz, indicó que la brucelosis puede causar síntomas como fiebre, dolor general y puede ser mortal si no se trata adecuadamente

  • 03
  • Marzo
    2026

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de Tamaulipas informó que se detectó un caso de brucelosis en San Fernando, Tamaulipas, en una dotación de 250 quesos.

Mario Rebolledo Ocadiz, comisionado de COEPRIS, dijo que se intervinieron y se hicieron análisis en productos lácteos, encontrando que algunos quesos estaban contaminados.

La empresa responsable, cuya denominación es Quesería Santa Fe, está ubicada en Veracruz, por lo que COEPRIS trabaja en coordinación con la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Veracruz para investigar el caso.

“Este caso nos lo reportó el área de epidemiología de la jurisdicción; inmediatamente intervenimos y se hicieron los análisis pertinentes en productos donde se desarrolla la bacteria, resultando positivos a brucelosis”. 

Rebolledo indicó que la brucelosis puede causar síntomas como fiebre, dolor general y puede ser mortal si no se trata adecuadamente. 

WhatsApp Image 2026-03-03 at 7.20.52 AM.jpeg

“Se procedió a destruir todo este producto, que eran 250 quesos, y se hicieron todos los estudios de trazabilidad”, explicó. 

Hasta el momento, solo se ha detectado una persona afectada. ‎


