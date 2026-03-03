Podcast
Reporte Ciudadano
uae_emirates_suspension_vuelos_2f30efad8e
Amplían suspensión de vuelos aerolíneas de Emiratos Árabes Unidos

Emirates y Etihad extendieron la cancelación de vuelos en Dubái y Abu Dabi por la guerra en Irán. Solo operan servicios de repatriación y carga

  • 03
  • Marzo
    2026

Las dos principales aerolíneas de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates y Etihad Airways, ampliaron la suspensión de sus vuelos regulares en medio del conflicto bélico que sacude a Irán y que ha desestabilizado el espacio aéreo regional.

Emirates informó que mantendrá detenidas sus operaciones comerciales desde Dubái hasta la medianoche del miércoles, mientras que Etihad prevé retomar vuelos regulares desde Abu Dabi a partir de las 14:00 horas del jueves.

Ambas compañías mantienen únicamente servicios limitados de repatriación y carga, sujetos a estrictas autorizaciones de seguridad.

Guerra y cierre del espacio aéreo

La escalada militar en Irán y los ataques cruzados en la región han provocado cierres intermitentes del espacio aéreo en varios países vecinos.

Cabe señalar que la zona, considerada una de las más transitadas del mundo para conexiones entre Asia, Europa y África, opera ahora con actividad mínima.

De acuerdo con datos de plataformas de rastreo aéreo, el tráfico en el Aeropuerto Internacional de Dubái cayó drásticamente, ya que apenas una veintena de vuelos operaron el lunes, cuando en días normales se registran más de mil movimientos diarios.

La situación se agravó tras nuevos ataques iraníes contra objetivos en el Golfo Pérsico, lo que obligó a varias aeronaves a permanecer en espera o desviarse hacia otros aeropuertos como Mascate.

Advertencias internacionales y pasajeros varados

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar Medio Oriente “utilizando vuelos comerciales disponibles”, aunque la limitada oferta complica las salidas.

Otros países como Canadá, Reino Unido y Australia también recomendaron a sus nacionales salir de la región o evitar viajes no esenciales.

Miles de pasajeros permanecen varados en Dubái y Abu Dabi, ciudades que funcionan como grandes centros de conexión global.

Te puede interesar: Árbitros mexicanos varados en Qatar por conflicto bélico

Ante la contingencia, autoridades emiratíes solicitaron a hoteles extender la estancia de viajeros afectados y cubrir gastos básicos mientras se restablecen las operaciones.

 


