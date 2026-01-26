Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_gigante_de_acero_estadio_rayados_1c5ff67340
Finanzas

‘Golearán’ las inversiones durante la Copa del Mundo 2026

El Mundial implicará inversiones en infraestructura urbana, transporte, aeropuertos y estadios en CDMX, Guadalajara y Nuevo León

  • 26
  • Enero
    2026

El Mundial de Futbol en 2026 dejará no solo emociones y gritos de gol, sino una importante derrama de inversiones en el tema de infraestructura para las tres sedes mexicanas de esta justa deportiva. 

Y es que estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) refieren que la Copa Mundial 2026 implicará inversiones en infraestructura urbana, transporte, aeropuertos y estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León, con montos que superan los $8,000 millones de dólares de manera conjunta.

Incluso, lo que se estima es que el Mundial generará 5.5 millones de visitantes adicionales al país, lo que significa una derrama económica superior a los $3,000 millones de dólares, así como un impulso relevante al empleo, el turismo y la actividad productiva. 

“El Mundial 2026 debe asumirse no solo como un evento deportivo, sino como una oportunidad para construir un legado económico y social duradero". 

"Para lograrlo, se requiere fortalecer condiciones clave como la seguridad, el estado de derecho, la certeza jurídica y una energía suficiente y competitiva que impulse la inversión”, aseguró Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex. 

De igual manera, destacó que México, Estados Unidos y Canadá conforman un bloque económico de más de 500 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) conjunto superior a los $33 billones de dólares, equivalente a más del 25% del PIB mundial.  

El comercio intrarregional supera los $1.6 billones de dólares, impulsado por la integración productiva del T-MEC. 

El futbol mexicano es un pilar económico: aporta alrededor del 0.6% del PIB nacional y más de la mitad del PIB deportivo; además genera 147,300 empleos directos e indirectos y concentra una base de más de 62 millones de aficionados.

La Liga MX, valuada en alrededor de $13,000 millones de dólares, se posiciona entre las ligas con mayor asistencia y afición a nivel mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ervgqa_3066d12cd1
Seguridad coordinada, reto principal rumbo al Mundial 2026
alcalde_de_santiago_1844b10e61
Gestiona alcalde de Santiago turismo internacional en España
finanzas_turistas_97fe8fbc95
Vienen proyectos turísticos por cerca de $40,000 mdd
publicidad

Últimas Noticias

sismografo_5c00c1454b
Evacúan a 20,000 personas tras sismo de 5.5 grados en China
AP_26026858809001_38148f8ef1
Joseph Blatter se suma al llamado de boicotear el Mundial en EUA
Whats_App_Image_2026_01_26_at_8_10_07_PM_48b41b7fbc
Rescatan iguanas paralizadas por el frío en Tampico
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
publicidad
×