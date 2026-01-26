‘Golearán’ las inversiones durante la Copa del Mundo 2026

El Mundial de Futbol en 2026 dejará no solo emociones y gritos de gol, sino una importante derrama de inversiones en el tema de infraestructura para las tres sedes mexicanas de esta justa deportiva.

Y es que estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) refieren que la Copa Mundial 2026 implicará inversiones en infraestructura urbana, transporte, aeropuertos y estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Nuevo León, con montos que superan los $8,000 millones de dólares de manera conjunta.

Incluso, lo que se estima es que el Mundial generará 5.5 millones de visitantes adicionales al país, lo que significa una derrama económica superior a los $3,000 millones de dólares, así como un impulso relevante al empleo, el turismo y la actividad productiva.

“El Mundial 2026 debe asumirse no solo como un evento deportivo, sino como una oportunidad para construir un legado económico y social duradero".

"Para lograrlo, se requiere fortalecer condiciones clave como la seguridad, el estado de derecho, la certeza jurídica y una energía suficiente y competitiva que impulse la inversión”, aseguró Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex.

De igual manera, destacó que México, Estados Unidos y Canadá conforman un bloque económico de más de 500 millones de habitantes, con un Producto Interno Bruto (PIB) conjunto superior a los $33 billones de dólares, equivalente a más del 25% del PIB mundial.

El comercio intrarregional supera los $1.6 billones de dólares, impulsado por la integración productiva del T-MEC.

El futbol mexicano es un pilar económico: aporta alrededor del 0.6% del PIB nacional y más de la mitad del PIB deportivo; además genera 147,300 empleos directos e indirectos y concentra una base de más de 62 millones de aficionados.

La Liga MX, valuada en alrededor de $13,000 millones de dólares, se posiciona entre las ligas con mayor asistencia y afición a nivel mundial.

