Lidera NL creación de empleos manufactureros de exportación

El esquema IMMEX, que agrupa a empresas dedicadas a la manufactura, transformación, ensamble y prestación de servicios orientados a la exportación, sigue impulsando el empleo, y en este contexto Nuevo León se coloca como líder.

Incluso, en sectores estratégicos como el automotor, maquinaria y equipo, además de la manufactura avanzada y los servicios especializados vinculados al comercio exterior, su peso es relevante.

Los números muestran que la entidad se colocó como líder nacional en generación de empleo dentro del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) durante el periodo de enero a noviembre de 2025.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo León registró la creación de 12,184 empleos bajo este esquema en dicho lapso.

A este crecimiento se sumó la incorporación de 14 nuevas empresas, en contraste con un escenario nacional en el que diversas entidades reportaron caídas en el empleo del sector. Como resultado, al cierre de noviembre de 2025, el estado concentró un total de 394,839 empleos, cifra que lo mantiene como líder nacional en este rubro.

Ante este desempeño, la Secretaría de Economía de Nuevo León subrayó que los resultados confirman la fortaleza del ecosistema industrial y la capacidad de la entidad para atraer inversiones productivas.

La titular de la dependencia, Betsabé Rocha, afirmó que estos indicadores reflejan la solidez y resiliencia del sector.

Destacó que la generación de empleo a través de las empresas IMMEX no solo incrementa la productividad, sino que también fortalece las cadenas de suministro y la competitividad regional.

