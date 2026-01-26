Boom industrial: Sube 12% inventario de naves en NL

Los espacios industriales siguen creciendo en Nuevo León, y para muestra está que su inventario aumentó poco más de 12% durante el último año.

Lo que ha ocurrido, los expertos lo atribuyen a la llegada de más empresas, lo cual ha despertado el interés de los inversionistas por apostarle al mercado industrial.

En ese sentido, cifras de la firma Colliers Monterrey refieren que, al cierre del cuarto trimestre de 2025, se tienen monitoreadas 1,949 naves, que suman un total de 24.85 millones de metros cuadrados distribuidos en los nueve submercados que conforman el mercado industrial de la ciudad.

Ese inventario alcanzado al cierre de 2025 se colocó 12% por encima de los 22.17 millones de metros cuadrados registrados en igual lapso de 2024.

“El mercado industrial al cuarto trimestre registró un incremento en el inventario por 547,552 metros cuadrados".

"En 2025, Monterrey y Nuevo León reflejaron un desempeño económico sólido. El crecimiento general supera los promedios nacionales, con industria y comercio exterior robustos, impulsados por el fenómeno del nearshoring, fuertes exportaciones (especialmente en manufactura y automotriz) y una atracción considerable de inversión extranjera y local”, explicó dicha firma a través de su informe más reciente.

Además, destacó, el mercado inmobiliario industrial mantiene altos niveles de absorción y construcción, consolidando a la región como uno de los principales hubs económicos e industriales de México.

Con relación a la demanda, mencionó que la actividad neta acumulada durante el cuarto trimestre de 2025 se registró en 2.20 millones de metros cuadrados de transacciones de espacios en los submercados de Monterrey, lo que representa una diferencia de -5% con respecto a 2024.

El submercado que obtuvo la mayor actividad de mercado durante el cuarto trimestre de 2025 fue Guadalupe, seguido de Escobedo. Se espera que, en el mediano plazo, la demanda se reactive de manera más dinámica, lo que contribuirá a un ajuste gradual en la tasa de disponibilidad, detalló la firma.

Con relación a la tasa de disponibilidad del mercado industrial en la entidad, se observó que en el cuarto trimestre de 2025 se registró en 7.0%, es decir, un 4.0% superior a la registrada un año atrás, de 3.0 por ciento.

“En Monterrey, el mercado ha mostrado un dinamismo relevante tanto en la demanda como en la actividad de construcción; sin embargo, la tasa de disponibilidad ha registrado un incremento constante durante los últimos trimestres”, explicó Colliers Monterrey en su reporte.

Lo que viene para los siguientes meses

De acuerdo con dicho reporte, a diciembre de 2025 se tienen monitoreadas 27 propiedades industriales en construcción, que representan 1.06 millones de metros cuadrados y que se espera que se concluyan durante 2026 e inicios de 2028.

Cabe destacar que el 57% de los proyectos en construcción son especulativos, mientras que el 43% son hechos a la medida de lo que solicitan las empresas.

En cuanto a las naves industriales que se encuentran en planeación, se registraron 20 propiedades que se podrían agregar al inventario durante el periodo 2026-2029.

“Aunque hay señales de desaceleración y reajuste, el mercado industrial de Monterrey se mantiene activo y atractivo para inversionistas, especialmente por el impulso del nearshoring y la construcción de nuevos espacios industriales”, recalcó la firma.

Inversiones extranjeras en puerta

Nuevo León se consolidó en 2025 como uno de los estados líderes en atracción de inversión extranjera directa (IED), lo que requerirá de una mayor demanda de espacios industriales.

A modo de muestra, de octubre de 2021 al cierre de 2025 alcanzó $115,000 millones de dólares.

Este monto está integrado por un total de 421 proyectos confirmados, de los cuales 206 son nuevas inversiones y 215 son expansiones.

La Secretaría de Economía estatal dijo que dichas inversiones representan más de 400,000 empleos anunciados y poco más de 237,000 puestos generados.

Comentarios