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Internacional

Irán atacará intereses de EUA si siguen agresiones contra buques

El ministro de Exteriores de Irán cuestionó la seriedad de Estados Unidos para alcanzar un pacto después de atacar a dos de sus embarcaciones mercantes

  • 10
  • Mayo
    2026

Irán amenazó con atacar intereses de los Estados Unidos en Medio Oriente, si se reportan más ataques en contra de sus buques mercantes.

A través de redes sociales, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ratificó esta amenaza.

"Cualquier agresión contra buques petroleros y comerciales de la República Islámica de Irán provocará un ataque contundente contra uno de los centros estadounidenses en la región y contra embarcaciones enemigas"

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia, el general Majid Musavi, afirmó que "sus misiles y drones" tienen fijado al enemigo como objetivo y que "estamos esperando la orden de disparar”.

Estas advertencias llegaron cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que esperaba la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington para un acuerdo de paz.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, cuestionó la seriedad de Estados Unidos para alcanzar un pacto después de que el ataque de un caza dejara fuera de servicio a dos petroleros con bandera iraní.

"La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses en el golfo Pérsico y sus numerosas acciones violando el alto el fuego han incrementado las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en el camino de la diplomacia", afirmó Araqchí.

Estados Unidos e Irán también intercambiaron fuego el jueves en el estrecho de Ormuz, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua del 8 de abril.

 

 


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