México y empresarios acuerdan un tope de $28 el litro de diésel

Este miercoles, la federación y representantes del sector gasolinero caordaron establecer un tope de $28 pesos el litro de diésel.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que la medida se da en “beneficio de la economía”, remarcando que se aplicaran acciones adicionales las cuales "permitan continuar con reducciones en el precio del diésel por litro”.

Este acuerdo se concretó durante una reunión levada a cabo el pasado martes 21 de arbil y que fue encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum.

A este encuentro asistieron autoridades de las Secretarías de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) y de la Guardia Nacional y empresarios gasolineros.

“Los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa la Presidenta de México para beneficiar a las familias mexicanas incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo”, precisó el boletín.

En la reunion, el gobierno federal tambien se comprometió a mantener la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), asegurando que se trabaja en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos.

Este anuncio se daluego de que en días recientes, la mandataria expresara que “no había razón” para que las gasolineras vendieran este combustible a un precio más alto del acordado.

Además, tambien ocurre luego de que a principios del mes pasado, la federeacion anunciara la renovación del acuerdo con la patronal de los combustibles para mantener el precio del litro de gasolina regular en un máximo de $24 pesos, en medio de un alza en los precios de los combustibles por la guerra en Irán.

El acuerdo, denominado ‘Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México’, fue suscrito en febrero de 2025, y se ha ido renovando regularmente a lo largo del ultimo año.

Y es que este pacto, firmado en febrero de 2025, fue y sigue siendo de carácter voluntario y no impone obligaciones legales a las partes firmantes, aunque en el caso del acuerdo sobre el diésel no precisó las condiciones ni el tiempo por el que se prolongará.

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