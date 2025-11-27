IA puede reemplazar 12% de fuerza laboral en EUA

La inteligencia artificial (IA) ya puede reemplazar al 11.7% de la fuerza laboral de Estados Unidos, según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés).

El informe, realizado el mes pasado, destaca que la capacidad técnica de la IA se extiende a “tareas cognitivas y administrativas”, que representan el 11.7% del mercado laboral estadounidense.

Esta cifra supone además unos $1.2 billones de dólares en valor salarial en los sectores financiero, sanitario y de servicios profesionales.

De acuerdo con el estudio, la adopción actual de la IA en Estados Unidos se concentra en puestos tecnológicos distribuidos en todos los estados y que representan el 2.2 % del valor salarial del mercado laboral.

El estudio, realizado con el Índice Iceberg del MIT y Oak Ridge, además analiza cómo la IA afecta a 151 millones de trabajadores.

Dicho índice explora cómo la IA puede transformar al mercado laboral de EUA, y es útil para los legisladores que planean inversiones multimillonarias en formar a empleados, según el portal CNBC.

