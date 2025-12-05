Podcast
Internacional

Donald Trump recibe primer Premio FIFA de la Paz

Autoridades otorgaron el reconocimiento al mandatario republicano por su acción 'extraordinaria' para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado como el primer acreedor del Premio FIFA de la Paz.

El presidente Gianni Infantino otorgó el reconocimiento al mandatario republicano por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania.

"Tuve la fortuna, señor presidente, de presenciar la firma de los Acuerdos de Abraham" explicó Infantino.

Dicho reconocimiento fue anunciado como nuevo galardon para resaltar acciones a favor de la paz. Previamente el mandatario estadounidense dijo no estar notificado de su entrega, pero agregó que durante su gestión ha resuelto ocho guerras. 

Por su parte, Infantino resaltó la idea de que Trump ganara el Premio Nobel de la Paz, indicando, que "definitivamente lo merece". Al no recibirlo, anunció la creación de este nuevo galardón. 

"Esto es lo que queremos de un líder, un líder que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro. Queremos unirnos. Eso es lo que la gente busca hoy aquí. Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo", dijo el presidente de la FIFA.

Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero, Trump ha tratado de capitalizar al máximo los distintos acuerdos de paz, en los que ha mediado con éxito este año.


