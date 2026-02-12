Podcast
Hija de Kim Jong Un perfila sucesión en Corea del Norte, reportan

La inteligencia surcoreana considera que Kim Jong Un prepara a su hija adolescente como heredera, extendiendo la dinastía familiar

  • 12
  • Febrero
    2026

La agencia de inteligencia de Corea del Sur considera que Kim Jong Un estaría preparando el terreno para designar a su hija adolescente como futura líder de Corea del Norte, lo que extendería la dinastía familiar a una cuarta generación.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) informó a legisladores que la menor, identificada por analistas como Kim Ju Ae y de aproximadamente 13 años, se encontraría en una “etapa de heredera designada”, un término que marca un cambio relevante frente a evaluaciones anteriores.

De “formación” a posible designación

El legislador Lee Seong Kweun, quien asistió a la sesión a puerta cerrada, explicó que el lenguaje utilizado por el NIS evolucionó respecto a reportes previos.

“En el pasado la describían en plena ‘formación como heredera’. Ahora hablan de ‘etapa de heredera designada’, lo que es bastante significativo”, señaló.

La evaluación coincide con la proximidad del congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para finales de febrero, donde Kim Jong Un delineará sus objetivos políticos para los próximos cinco años.

Apariciones cada vez más visibles

Desde su primera aparición pública en noviembre de 2022, durante una prueba de misil de largo alcance, la hija del líder ha acompañado a su padre en eventos militares, desfiles, inauguraciones industriales e incluso en viajes internacionales.

En septiembre pasado estuvo presente en un acto en Beijing, en el marco de la primera cumbre en seis años entre Kim y el presidente chino Xi Jinping.

Más recientemente, participó en la visita de Año Nuevo al Palacio del Sol de Kumsusan, el mausoleo donde reposan los cuerpos embalsamados de Kim Il Sung y Kim Jong Il.

Para algunos expertos, ese gesto tuvo un fuerte peso simbólico. El analista Cheong Seong-Chang afirmó que la visita puede interpretarse como una presentación implícita de la joven ante la línea histórica del poder familiar.

Cultura política y dudas internas

Cabe señalar que Corea del Norte ha estado gobernada exclusivamente por hombres desde su fundación en 1948.

Dicho antecedente llevó inicialmente a funcionarios surcoreanos a mostrarse escépticos ante la posibilidad de una sucesión femenina, en una estructura política profundamente conservadora.

Sin embargo, la constante exposición de la adolescente en la prensa estatal ha obligado a reconsiderar esa postura.

Por su parte, los medios norcoreanos no han confirmado oficialmente su nombre y se refieren a ella únicamente como la “respetada” o “querida” hija del líder.


