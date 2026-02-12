Crece 11% construcción en NL ante auge en obra pública

La construcción en Nuevo León sigue generando cimientos firmes, impulsada principalmente por el auge en obra pública.

Para muestra, de enero a noviembre de 2025 la construcción en el estado creció 11% comparado con igual periodo del 2024, lo que destaca la fortaleza del sector, señaló Rodrigo Garza, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León.

Las cifras arrojan que, en ese lapso, el valor de la producción generado por las empresas constructoras en el estado alcanzó $71 mil 784 millones 310 mil pesos corrientes (valores monetarios expresados a precios actuales e incluyendo el impacto de la inflación).

“En ese tiempo, la inversión pública creció 104% y la privada 3.7 por ciento. Del total de la inversión, el 13% provino de recursos públicos y el 87% restante, de privados”, destacó el líder de la CMIC en el estado.

Al hablar del mes de noviembre, se observa que el valor de la producción de las obras realizadas por las empresas constructoras en Nuevo León, según la localización de las obras, alcanzó $7,863 millones de pesos. Esta cifra significó un crecimiento anual de 22.4 por ciento.

A su vez, el sector público invirtió $1,290 millones de pesos corrientes, con lo que sumó un crecimiento anual de 85 por ciento.

En tanto que el sector privado invirtió $6,572 millones de pesos corrientes. Esta cifra significó un alza anual de 14.5 por ciento.

“Los datos publicados por el Inegi muestran que, a pesar de la incertidumbre que hemos experimentado por situaciones geopolíticas, las empresas privadas han mantenido su inversión en el sector de la construcción en el estado”, destacó Garza.

Agregó que también hay que destacar los recursos destinados por el gobierno y los municipios a obras de infraestructura, que, además de los beneficios que generan para la sociedad una vez concluidas, han representado una importante derrama económica para el estado.

Por su parte, Edgar Medina, director de Expo Constructo, indicó que en los análisis que realizan sobre el sector, destaca la fortaleza de Nuevo León.

“De enero a noviembre, el estado aportó más del 10% del total del valor de la producción de la construcción del país”, resaltó.

Destaca también en empleo

El sector construcción en la entidad protagonizó la creación de nuevos empleos al colocarse como el de mayor crecimiento durante 2025.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el último año dicha industria generó 4,844 puestos laborales, un 128% más en relación con los 2,116 empleos creados en 2024.

Expertos señalaron que el avance de puestos laborales en la construcción se atribuye a la ejecución de un mayor número de obras, tanto públicas como privadas.

Comentarios