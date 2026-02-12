Wall Street con movimientos 'modestos'; abre en verde

Wall Street abrió su jornada de este jueves en verde, después de que los ojos de inversionistas se situaran en McDonald's.

De acuerdo con expertos, esto sucedió porque fue McDonalds quien presentó los mejores resultados al cierre de la bolsa de este miércoles, con un 1.47%.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.48% hasta 50,362 unidades

: sube 0.48% hasta 50,362 unidades S&P 500 : sube 0.38% hasta 6,967 unidades

: sube 0.38% hasta 6,967 unidades Nasdaq: sube 0.34% hasta 23,143 unidades

Analistas califican movimientos de la bolsa como 'modestos'

De acuerdo con la Agencia EFE, los índices de Wall Street siguen registrando movimientos modestos aún alerta por la Inteligencia Artificial (IA).

El informe de empleo del Buró de Estadísticas Laborales alivió las preocupaciones sobre el mercado laboral estadounidense.

Se espera que este viernes se presenten los datos de inflación, en los que se prevé una desaceleración del crecimiento de los precios.

Comentarios