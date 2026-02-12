Nuevamente Trump evalúa sacar a EUA del T-MEC

El presidente Donald Trump considera salir del pacto comercial de Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), de acuerdo con personas familiarizadas con el tema, lo que añade incertidumbre sobre el futuro del acuerdo en las renegociaciones entre las tres naciones.

El mandatario preguntó a sus asesores por qué no debería retirarse EL T-MEC que firmó durante su primer mandato, aunque no señaló de forma directa que lo hará, según informaron las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para describir discusiones internas.

Un funcionario de la Casa Blanca, consultado sobre estas conversaciones, describió a Trump como la persona que toma las decisiones finales y como alguien que siempre busca un mejor acuerdo para el pueblo estadounidense.

Afirmó que el debate sobre posibles medidas equivale a especulaciones infundadas previas a un anuncio del presidente.

Un funcionario de la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que aprobar de manera automática los términos de 2019 no responde al interés nacional y que la administración pretende mantener abiertas las opciones de Trump para negociar y atender los problemas identificados.

Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato y evitaron pronunciarse de forma directa sobre la posibilidad de una retirada del pacto comercial.

Greer declaró el martes que el gobierno sostendrá conversaciones por separado con México y Canadá, al considerar que la relación comercial con Canadá resulta más tensa. No precisó si Trump aprobará una prórroga.

¿Donald Trump puede salirse del T-MEC?

El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá contempla una revisión obligatoria antes de una posible prórroga el 1 de julio.

Este proceso se transformó en una negociación conflictiva.

Trump exige concesiones comerciales adicionales a Ottawa y a la Ciudad de México, además de presionar en temas no comerciales, como migración, narcotráfico y defensa.

Greer recomendará la renovación si se alcanza una resolución que incorpore aportaciones de la industria, explicó el funcionario.

Entre las áreas de preocupación, mencionó reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, mayor cooperación en minerales críticos, protecciones laborales y medidas contra el dumping.

El acuerdo cubre cerca de $2 billones de dólares en bienes y servicios.

Si los países acuerdan la renovación del T-MEC, el pacto seguiría vigente durante 16 años más.

En caso contrario, informaron, se abriría un periodo de revisiones anuales durante una década, hasta su vencimiento en 2036.

¿Qué dicen los empresarios?

Los amagues del presidente Donald Trump sobre salir del T-MEC son declaraciones políticas debido al momento por el que pasa Estados Unidos y no apegadas a cuestiones técnicas, opinó José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

“Hay que entender los tiempos políticos en Estados Unidos; muchas declaraciones son políticas y no técnicas. Tenemos confianza en que saldremos adelante”, aseveró.

Presidenta Sheinbaum descartó posibilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Donald Trump evalúe salirse del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en la llamada (que tuvo con él), porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial, entonces no hay ningún mensaje en ese sentido”, resaltó.

…y en Senado de EUA piden usarlo contra autos chinos

Este miércoles, cinco senadores demócratas estadounidenses instaron al gobierno de Donald Trump a utilizar las negociaciones del acuerdo de libre comercio con Canadá y México, el T-MEC, para tomar medidas drásticas contra los automóviles chinos, esto de acuerdo con una carta enviada por los senadores y a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

