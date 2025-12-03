Cerrar X
Finanzas

Inflación 'pone en jaque' a pequeños comercios

Una encuesta de la ANPEC reveló que, como gremio, las tienditas de la esquina han aumentado precios al registrar baja en sus ventas

  • 03
  • Diciembre
    2025

Los incrementos de precios están poniendo en jaque a un segmento en particular: las tienditas de la esquina o pequeños negocios. 

La inflación actual en el país ronda el 3.61% y las expectativas son que acabe dentro de este mismo rango el año. 

En México, el 93% de ellos tiene la percepción de que este 2025 la inflación ha sido peor que el año pasado. 

Y es que, como gremio, han tenido que aumentar sus precios, han visto disminuidas sus ventas, han vendido fiado a más personas y han tenido que trabajar más horas, revela una encuesta “México en Modo Ahorro, la Caída del Consumo y la Economía del Microgasto”, realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). 

Al presentar los resultados de dicha encuesta, Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, enfatizó que la inflación funciona como un triple golpe, dado que aumenta los costos, reduce el margen de ganancia y le pega al consumo. 

“El comerciante se está quedando sin herramientas para amortiguar la crisis. El margen ya no alcanza para compensar incrementos”, aseguró. 

Añadió que el ejercicio además revela que el 91% de los encuestados reporta aumentos en los precios de lo que vende; 82% dice que ha tenido que reducir su margen de ganancias y 92% afirma que sus proveedores les incrementaron los precios. 

Además, en otro apartado de la encuesta se observó que el 11.27% de los encuestados considera que a sus clientes solo les alcanza para la canasta básica, en tanto que un 45% refirió que el consumo en sus negocios cada vez muestra cifras más a la baja.

A eso se suma que el 54% dice que el ticket de compra de las familias es de menos de $100 pesos y un 70% señala que la gente compra por precio y no por calidad.

¿Qué pasa con los precios?

  • 92.48% considera que la inflación este año fue peor que el pasado.
  • 91.58% reporta aumento en los precios de lo que vende.
  • 82.36% ha tenido que reducir su margen de ganancia.
  • 88.31% tuvo que subir precios a clientes.
  • 92.75% afirma que los proveedores subieron precios.

Fuente: “México en Modo Ahorro, la Caída del Consumo y la Economía del Microgasto”, ANPEC


Comentarios

