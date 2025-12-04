Rechazan empresarios alza de impuestos del Paquete Fiscal 2026

Cámaras empresariales y organismos del sector productivo de Nuevo León lanzaron este jueves 4 de diciembre un posicionamiento conjunto para rechazar de manera “firme y unánime” cualquier aumento o creación de nuevos impuestos dentro del Paquete Fiscal 2026.

Los representantes del sector alertaron que, de aprobarse, estas medidas golpearían directamente la generación de empleos, la formalidad laboral y la competitividad del estado, que ya atraviesa uno de los periodos más complicados de los últimos años.

Piden transparencia y eficiencia antes de cobrar más

El pronunciamiento también llamó al Gobierno estatal a demostrar uso eficiente de los recursos antes de plantear nuevos impuestos.

Aseguraron que la ciudadanía exige mejoras visibles en servicios, infraestructura y calidad de vida antes de aceptar más cargas fiscales.

“Antes de hablar de nuevos impuestos, se necesita transparencia verificable, mejor administración y reducción de gastos no prioritarios”, señalaron.

Impacto inmediato en PyMEs y empleo

Los líderes empresariales señalaron que nuevos gravámenes afectarían sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% de las unidades económicas del estado.

Según estudios citados por las cámaras, el 94.2% de las PyMEs anticipa afectaciones operativas si se aplican incrementos, y casi la mitad podría detener inversiones o recortar contrataciones.

Además, alertaron que la creación de empleo formal ya muestra una caída del 50% respecto a años anteriores, por lo que cualquier presión adicional podría acelerar la pérdida de puestos laborales.

En ese marco, aseguraron que elevar impuestos resultaría “inoportuno y contrario al interés público”.

Piden transparencia antes que nuevos impuestos

El bloque empresarial insistió en que antes de discutir cargas fiscales adicionales, el Gobierno del Estado debe demostrar eficiencia en el gasto público.

Solicitaron:

Transparencia verificable.

Mejor administración de recursos.

Reducción de gastos no prioritarios.

Priorizar servicios públicos de calidad e infraestructura estratégica.

Además, hicieron un llamado explícito al Congreso local para no aprobar medidas que “coloquen a Nuevo León en desventaja frente a otros estados”.

Exigen no perjudicar competitividad de Nuevo León

Las cámaras pidieron a diputadas y diputados “no aprobar medidas que coloquen a Nuevo León en desventaja frente a otros estados”, en un contexto de atracción de inversiones derivadas del nearshoring.

También solicitaron que el presupuesto priorice infraestructura de largo plazo y proyectos que impulsen el desarrollo económico.

Más de 30 organismos respaldan el pronunciamiento

La postura fue firmada por una amplia alianza integrada por cámaras, asociaciones y consejos empresariales, entre ellas, CAINTRA Nuevo León, COPARMEX Nuevo León, CANADEVI, Canirac NL, Canaco Monterrey, American Chamber of Commerce, INDEX, Consejo Cívico, ERIAC, AMPI NL, Consejo Agropecuario de N, entre muchas otras agrupaciones industriales, comerciales y de servicios.

Por otra parte, el sector hizo un llamado final a que la discusión del Paquete Fiscal 2026 se conduzca “con responsabilidad hacia la ciudadanía y el futuro de Nuevo León”,

