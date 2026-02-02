Lidera NL quejas contra el fisco: se triplican al cierre de 2025

Los regios se colocaron como los contribuyentes que más quejas registraron ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), según arrojan datos correspondientes al cierre de 2025.

Según información de la Prodecon, durante el periodo julio-diciembre de 2025 se reportaron arriba de 1,400 servicios de quejas y reclamaciones en Nuevo León, lo cual fue 285% superior a las 377 reportadas en igual lapso de 2024.

En entrevista, Sara García, delegada de la Prodecon en Nuevo León, explicó que la mayoría de las quejas se presentan por el incumplimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en lo referente a la devolución de impuestos.

“La gente está acercándose, confiando más en nuestros servicios; este incremento se dio principalmente de julio a diciembre, después del (periodo de arranque de) las devoluciones. Las quejas, en su mayoría son de devoluciones; podría decir que hasta un 70% u 80% son por devoluciones. “El SAT está dejando a deber mucho, no las está devolviendo a los 40 días”, detalló a El Horizonte.

Otros motivos de estos reclamos son por restricción y/o cancelación de certificado de sellos digitales, inmovilización de cuentas bancarias derivado de créditos fiscales, créditos fiscales que desconocen y emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet de pensionado.

Los datos de la Prodecon muestran que, después de Nuevo León, el segundo mayor incremento lo registra Querétaro, que pasó de 373 a 961 reclamaciones en el periodo, un avance de 158 por ciento.

Otras entidades que también destacan en el ranking son Chihuahua, que pasó de 388 a 859, un crecimiento de 121.3%; Veracruz, que registró 1,288 reclamaciones, lo que significó un avance de 120.9% con respecto a igual lapso de 2024; y Jalisco, que pasó de 863 a 1,092, un alza de 26.5 por ciento.

“Nuevo León es el estado número uno de quejas de todo el país... Se triplicó el número de quejas. Si vemos los estados que figuran con más quejas, son los que más empresas tienen.

Estamos haciendo trabajar al SAT, que cumpla con su labor", aseveró García.

A fin de fortalecer la orientación y defensa tributaria de los negocios del estado, la semana pasada, la Canaco Monterrey firmó un convenio con la Prodecon Nuevo León, que permitirá brindar asesoría y acompañamiento fiscal a más de 1,600 empresas afiliadas.

Alzan la voz

Número de servicios de quejas y reclamaciones

(julio-diciembre)

2024 2025 % Var.

Nuevo León 377 1,451 285.0%

Querétaro 373 961 158.0%

Chihuahua 388 859 121.3%

Veracruz 583 1,288 120.9%

Jalisco 863 1,092 26.5%

