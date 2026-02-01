Podcast
Finanzas

Apoyarán a comercios de Nuevo León en asesoría fiscal

Más de 1,600 empresas afiliadas a Canaco Monterrey recibirán asesoría y acompañamiento fiscal por parte de la Prodecon, Delegación Nuevo León

  • 01
  • Febrero
    2026

Con el propósito de fortalecer la orientación y defensa tributaria de los negocios del estado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Monterrey) firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Delegación Nuevo León, que permitirá brindar asesoría y acompañamiento fiscal a más de 1,600 empresas afiliadas.

Mediante este acuerdo, ambas instituciones ofrecerán charlas informativas, capacitaciones especializadas y apoyo en procedimientos y controversias fiscales, para que los empresarios tengan mayor claridad sobre sus derechos y obligaciones y acceso a mecanismos de orientación y defensa.

La firma del convenio fue encabezada por Héctor Villarreal Muraira, director general de la Canaco, y Sara Carolina García Osuna, delegada de la Prodecon en el estado, con la presencia de Mario Pitones Ploneda, presidente de la Comisión Fiscal de la Canaco, y Juan Carlos Castañeda Vázquez, subdelegado de la Prodecon en la entidad.

Durante su intervención, García Osuna destacó que, a través de la Prodecon, los contribuyentes pueden acceder a servicios como defensa legal, orientación y acuerdos conclusivos, permitiendo comprobar el pago de impuestos y alcanzar consensos con la autoridad fiscal dentro del marco legal. Además, señaló que se buscará impulsar estos mecanismos entre los socios de la Canaco como parte de los beneficios derivados del convenio.

Con este acuerdo, la Canaco reafirma su compromiso de impulsar la competitividad de los comercios de Nuevo León, promoviendo un entorno empresarial más informado y con mayor certidumbre fiscal.


