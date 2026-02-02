Apunta NL a consolidarse como destino ideal para data centers

Al participar en un noticiero de Bloomberg, desde Nueva York, el gobernador del estado, Samuel García, afirmó que Nuevo León se prepara para consolidarse como el destino ideal para el desarrollo de data centers, principalmente de empresas de tecnología de Estados Unidos, que podrían traer hasta 15,000 empleos adicionales al año para la entidad.

Incluso ante la llegada de más inversiones y data centers, el empuje de la inteligencia artificial (IA), la infraestructura energética y el talento nuevoleonés, el estado ya se está consolidando como el hub tecnológico de América Latina.

Durante la entrevista, el mandatario presentó al estado como uno de los destinos más competitivos para la instalación de centros de datos de empresas estadounidenses, debido a su ubicación estratégica, infraestructura energética y capital humano altamente calificado.

“Nuevo León es el puente entre Estados Unidos y Ciudad de México. La mayoría de la fibra y la mayoría de la logística se hace en Nuevo León. Estamos a dos horas de la frontera, así que nos conectamos muy bien con Texas”, resaltó.

Aunque los centros de datos generan menos empleos directos por su alto nivel de automatización, estimó que podrían crearse entre 10,000 y 15,000 empleos adicionales por año.

“Esta industria tiene menos trabajos porque es muy automatizada, pero va a ser un extra a los que estamos creando. Creemos que quizá 10,000 o 15,000 (empleos) por año”, comentó.

Destacó que actualmente Nuevo León ya alberga seis centros de datos, además de un séptimo que se encuentra en desarrollo.

Indicó que en la entidad operan alrededor de 4,500 empresas internacionales, en su mayoría estadounidenses, muchas de las cuales demandan infraestructura de datos cercana a sus plantas productivas.

“Están esperando tener estos centros de datos ubicados cerca de Nuevo León en sus empresas”, apuntó García.

Al ser cuestionado sobre el interés de grandes empresas tecnológicas en el estado, el mandatario estatal destacó que algunas compañías como Amazon, Microsoft y Alphabet ya cuentan con operaciones industriales en Nuevo León y ahora buscan evolucionar hacia tecnologías avanzadas.

Algunos de los centros ya establecidos son:

Equinix (MO1 y MO2): Esta empresa cuenta con dos centros en la región. El más reciente, MO2, en Apodaca, fue inaugurado con una inversión de $250 millones de dólares para fortalecer la infraestructura digital del estado.

Triara: El data center Triara Mty cuenta con certificaciones que garantizan los más altos niveles de disponibilidad y redundancia. También está ubicado en Apodaca.

KIO Networks: Posee presencia consolidada con el DCE Monterrey y, además, ya anunció la construcción de un segundo centro de datos para expandir su capacidad en la zona.

Próxima apertura

Green Data Center de IA (NVIDIA): Se anunció una inversión histórica de $1,000 millones de dólares para construir el primer centro de datos de este tipo en México, enfocado en cómputo de alto rendimiento con tecnología de Nvidia. El inicio de la construcción del proyecto está programado para este mismo año.

Potencial para atraer inversiones

En su gira de trabajo en Nueva York, el gobernador Samuel García sostuvo encuentros clave con representantes del sector financiero internacional para fortalecer la llegada de inversiones al estado y posicionarlo como uno de los principales polos económicos de América Latina.

Uno de ellos fue con Rodolfo Ramos, directivo de Bradesco, una de las casas de bolsa y banca de inversión más importantes de la región, con quien dialogó sobre las condiciones económicas, energéticas y de infraestructura que han convertido a Nuevo León en un referente del nearshoring.

“Somos los campeones del nearshoring. Hemos recibido inversiones por alrededor de $116,000 millones de dólares y seguimos sumando nuevos proyectos”, afirmó García.

Como parte de esta gira, también anunció la formalización de inversiones por más de $650 millones de dólares tras una serie de reuniones estratégicas con líderes financieros y diplomáticos.

