Finanzas

La Candelaria dejará una derrama de $1,800 millones en México

La festividad no solo fortalece la tradición, sino que también actúa como motor económico para pequeños y medianos negocios

  01
  Febrero
    2026

La celebración del Día de la Candelaria generará una derrama económica estimada de $1,800 millones de pesos en México, un aumento del 20 % respecto al año pasado, cuando se proyectaron $1,500 millones de pesos, afirmó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco - Servytur).

Festividad ayuda a crecer negocios 

Este crecimiento está ligado al consumo tradicional de productos de la festividad, principalmente tamales y atole, que aportarán $1,400 millones de pesos, mientras que la venta de vestimenta y arreglos del “Niño Dios” sumará $400 millones de pesos, impulsando a miles de comercios formales e informales en todo el país.

La festividad no solo fortalece la tradición, sino que también actúa como motor económico para pequeños y medianos negocios. Según la Concanaco, 17,000 unidades económicas formales participan en la producción y venta de tamales y alimentos tradicionales, además de 35,000 puntos de venta informales que se activan durante estas fechas.

El impacto se extiende a mercados públicos, tianguis, fondas, panaderías y negocios de proximidad, que aprovechan el aumento en la demanda. 

Fortalecimiento en el comercio del país

Para muchos de ellos, la festividad representa una de las primeras grandes oportunidades de venta del año, tras la “cuesta de enero”.

Expertos destacan que festividades como esta reflejan el papel clave del comercio de cercanía en la economía nacional, ya que generan empleo temporal, fortalecen el consumo interno y apoyan la formalidad en las cadenas productivas locales.

 Por ello, las organizaciones empresariales recomiendan a los consumidores priorizar compras en negocios locales, potenciando así el impacto económico en las comunidades.


