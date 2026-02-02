Refuerzan vigilancia en el ‘oasis’ de Zuazua; reportan desechos

La División Ambiental, a través de la Guardia Forestal de Nuevo León, realizó un recorrido por los Humedales de Zuazua, como parte de la vigilancia y resguardo del área que ha sido afectada por diversos desarrollos.

Dicha dependencia realizó patrullajes a pie y por aire por medio de un dron en todo el terreno ubicado entre las colonias Portal del Norte y Valle de Santa Elena en General Zuazua, para documentar el estado actual de estos tres cuerpos de agua.

"Como parte de la División Ambiental, la Guardia Forestal realizó recorridos de inspección y vigilancia en los humedales de Zuazua, mediante patrullajes en infantería y sobrevuelo con dron.

Con el objetivo de identificar y notificar irregularidades, así como trabajar de manera coordinada para el seguimiento de los hechos", informó la Guardia Forestal.

Luego de que El Horizonte diera a conocer la devastación a la que estaba siendo sometido este oasis que alberga a más de 500 especies de flora y fauna, entre las que al menos 25 se encuentran tipificadas como bajo amenaza por la Norma Mexicana 059.

Ante esta situación, la División Ambiental documentó algunas tortugas en el primer humedal, reposando sobre una llanta que se encuentra dentro del cuerpo de agua, un ejemplo claro de la contaminación a la que ha sido sometido este espacio.

De igual forma, hallaron uno de los sellos de suspensión aplicados por la Procuraduría del Medio Ambiente, en marzo de 2025, cuando ya habían decretado una suspensión temporal total tras denuncias ciudadanas que señalaban la desviación de cauces y la destrucción de vegetación nativa en el área, en los límites de Apodaca y Zuazua.

Y el pasado 22 de enero, el personal especializado constató que los sellos oficiales habían sido violados, por lo que se reforzó la medida de seguridad para frenar el avance de la maquinaria y las obras.

Tras la publicación de este medio ese mismo día, elementos de la División Ambiental de esa dependencia encabezada por Raúl Lozano Caballero realizaron un operativo de inspección en los Humedales de Zuazua donde se corroboraron algunos trabajos irregulares, según dio a conocer la dependencia en un comunicado.

Las acciones de la misma dependencia realizadas este sábado son parte del seguimiento y vigilancia de este espacio que expertos y ambientalistas consideran de gran importancia ambiental para el área metropolitana de Monterrey.

"Desde la Guardia Forestal, a través de la División Ambiental, continuaremos trabajando en conjunto con las distintas dependencias para la protección de los ecosistemas y la vida silvestre de Nuevo León", señaló la dependencia estatal.

A cuidar el 'oasis'

Durante el recorrido que realizó la División Ambiental a través de la Guardia Forestal, revelaron los siguientes hallazgos:

Zona de intervención: La vigilancia se concentró en el terreno ubicado entre las colonias Portal del Norte y Valle de Santa Elena, en los límites de General Zuazua y Apodaca.

Riqueza biológica en riesgo: El área es un oasis que alberga más de 500 especies de flora y fauna, de las cuales al menos 25 están bajo protección especial según la Norma Mexicana 059.

Evidencia de contaminación y daños: Durante el recorrido se documentó la presencia de desechos (como llantas) dentro de los humedales, además de la previa desviación de cauces y destrucción de vegetación nativa.

Violación de sellos legales: Personal especializado constató que los sellos de suspensión aplicados en marzo de 2025 habían sido violados, lo que obligó a reforzar las medidas de seguridad para frenar el avance de maquinaria y obras irregulares.

Seguimiento institucional: Estas acciones, encabezadas por la dependencia liderada por Raúl Lozano Caballero, responden a denuncias ciudadanas y reportes mediáticos sobre la devastación de este ecosistema estratégico para el área metropolitana de Monterrey.

Día Mundial de los Humedales

Cada día dos de febrero se conmemora el “Día Mundial de los Humedales”, con el objetivo de visibilizar la importancia de los ecosistemas dentro de las urbanizaciones.

Esta fecha estipulada por la Organización de las Naciones Unidas busca que los ecosistemas de agua dulce, marinos y costeros, tales como lagos y ríos, sigan preservando su estado natural.

Los humedales son zonas donde el agua es el factor principal que controla la vegetación, el suelo y la vida animal. Su importancia radica en que actúan como esponjas naturales, refuerzan la biodiversidad y mitigan el cambio climático.

