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Finanzas

Magnicharters podría perder concesión por falta de solvencia

La SICT dio un plazo a la aerolínea para acreditar solvencia financiera; de no cumplir, perdería su concesión tras cancelaciones y observaciones detectadas

  • 14
  • Abril
    2026

La concesión de la aerolínea Magnicharters está en riesgo.

De acuerdo con un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dio a conocer que otorgó a la compañía un plazo para presentar un plan que atienda los hallazgos financieros detectados durante una verificación.

A través del documento explicó que, de no presentar un plan que atienda los hallazgos detectados y no acredite una solvencia financiera necesaria, se procederá a la revocación definitiva del título de concesión y el Certificado de Operador Aéreo.

Eso implicaría “el cese permanente de sus operaciones comerciales”, indicó la SICT.

En el desglose explicó que, el pasado 11 de abril, Magnicharters dejó de operar de manera unilateral los vuelos que tenía programados para las siguientes dos semanas, por lo que la AFAC determinó la suspensión temporal del Certificado de Operador Aéreo.

Adicionalmente, mencionó que ante la falta de capacidad financiera identificada, se detectó que esto podría representar un riesgo para la seguridad operacional.

Como referencia, mencionó que desde enero, la AFAC realizó una verificación técnica administrativa a la aerolínea, de acuerdo con el Artículo 84 de la Ley de Aviación Civil, en la que se identificaron y notificaron hallazgos.

En esa verificación se aclaró que la aerolínea cumplía con todas las medidas de seguridad operacionales para seguir prestando el servicio; no obstante, se solicitó resolver observaciones en materia financiera.

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Vuelos cancelados a la fecha

Mientras tanto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que hasta el momento se tiene el registro de 18 vuelos cancelados por la empresa Magnicharters, del 11 de abril a la fecha.

Las rutas canceladas de las que se tiene conocimiento son las siguientes: México-Cancún, Monterrey-Cancún, Cancún-Monterrey, Cancún-México, Huatulco-México, México-Huatulco, Mérida-México, así como México-Mérida.


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