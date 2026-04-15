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Finanzas

Anuncian alza en kilo de tortillas: en NL podría costar $32.00

Actualmente, su precio ronda entre los $20 y $25 pesos, dependiendo de la región, y podría alcanzar hasta los $28 pesos o incluso más de $30 pesos

  • 15
  • Abril
    2026

El precio del kilo de tortillas en México registrará un incremento de entre $2.00 y $4.00 pesos a partir de este miércoles 15 de abril, informó el Consejo Nacional de la Tortilla. 

Actualmente, en Nuevo León el precio es de $28.00 pesos, por lo que, de aplicarse la medida, alcanzará los $32.00 pesos en promedio. 

Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, explicó que el aumento no responde al alza en el costo de la harina, sino a un rezago acumulado en los precios durante los últimos tres años. 

Según el último sondeo, aumentará. “Hace tres años no había aumentado el precio de la tortilla”, señaló. 

De esta manera, refirió que el precio del kilo, que actualmente ronda entre los $20.00 y $25.00 pesos, dependiendo de la región, podría alcanzar hasta los $28.00 pesos o incluso superar los $30.00 pesos en algunas zonas del país, lo que representaría un golpe significativo para el gasto familiar.

Por su parte, en entrevista con El Horizonte, Gilberto Almaguer Tamez, secretario de la Federación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Nuevo León, dijo que "hemos tenido los aumentos de salarios y prestaciones a los trabajadores que es más de un 50%, un aumento en las refacciones de un 100%, y cualquier granito que te costaba $200.00 pesos ahorita te cuesta $400.00 pesos, más el mantenimiento de las máquinas".

A su vez, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), aseguró que el comportamiento del precio que se aplica no es uniforme y depende de cada región.

"En el caso de Nuevo León, se mantiene entre los de los precios más altos, de $28.00 pesos hacia arriba; es de las más caras”, comentó.

Gobierno dice que no hay justificación

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una justificación para el aumento en el precio de la tortilla. 

“No hay ninguna razón para que suba el precio”, afirmó, al señalar que su gobierno no permitirá incrementos injustificados que afecten a los consumidores, pese al entorno internacional. 

A su vez, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural rechazaron de manera categórica que exista un aumento en el precio de la tortilla en México, al señalar que actualmente no hay incrementos en los costos del maíz ni de la harina que justifiquen un alza en este producto esencial para millones de familias.


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