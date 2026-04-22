México exportará un millón de barriles de petróleo a Japón

México concretará el envío de un millón de barriles de petróleo crudo a Japón, en una operación que refleja el fortalecimiento de la diversificación de mercados energéticos ante la volatilidad global.

En este sentido, el acuerdo responde a la necesidad de Japón de asegurar fuentes alternativas de abastecimiento, luego de la incertidumbre generada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

De acuerdo con el diario económico Nikkei, la transacción se da en un contexto de ajustes en las cadenas de suministro energético, particularmente en Asia.

En particular, el conflicto en Irán ha elevado el riesgo en el suministro de crudo, lo que ha impulsado a países importadores a buscar nuevos socios comerciales.

Asimismo, el mercado petrolero ha registrado fluctuaciones importantes en las últimas semanas.

A 22 de abril de 2026, los precios del petróleo muestran volatilidad ante la guerra: el barril de Brent cotiza en torno a los $102 dólares, mientras que el WTI se sitúa aproximadamente entre $84 y $96 dólares, ambos con variaciones rápidas en función de noticias del mercado.

Por su parte, esta exportación representa una oportunidad para México de posicionarse en el mercado asiático, donde la demanda energética continúa siendo elevada.

Aunque el volumen es limitado en comparación con otros exportadores globales, el envío abre la puerta a futuros acuerdos comerciales en el sector energético.

Cabe destacar que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha buscado diversificar sus destinos de exportación, ante cambios en la demanda de sus principales socios tradicionales.

En este contexto, el acercamiento con Japón se alinea con una estrategia de mayor presencia en mercados internacionales estratégicos.

Este movimiento se da en un entorno donde la seguridad energética se ha convertido en una prioridad global, lo que podría favorecer nuevas alianzas entre países productores y consumidores de petróleo en los próximos meses.

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