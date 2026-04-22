Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mexico_exportara_japon_un_millones_de_barriles_de_petroleo_2b28abd2ac
Finanzas

México exportará un millón de barriles de petróleo a Japón

Aunque el volumen es limitado en comparación con otros exportadores globales, el envío abre la puerta a futuros acuerdos comerciales en el sector energético

  • 22
  • Abril
    2026

México concretará el envío de un millón de barriles de petróleo crudo a Japón, en una operación que refleja el fortalecimiento de la diversificación de mercados energéticos ante la volatilidad global.

En este sentido, el acuerdo responde a la necesidad de Japón de asegurar fuentes alternativas de abastecimiento, luego de la incertidumbre generada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

mexico-exportara-japon-un-millones-de-barriles-de-petroleo.jpg

De acuerdo con el diario económico Nikkei, la transacción se da en un contexto de ajustes en las cadenas de suministro energético, particularmente en Asia.

En particular, el conflicto en Irán ha elevado el riesgo en el suministro de crudo, lo que ha impulsado a países importadores a buscar nuevos socios comerciales.

Asimismo, el mercado petrolero ha registrado fluctuaciones importantes en las últimas semanas.

A 22 de abril de 2026, los precios del petróleo muestran volatilidad ante la guerra: el barril de Brent cotiza en torno a los $102 dólares, mientras que el WTI se sitúa aproximadamente entre $84 y $96 dólares, ambos con variaciones rápidas en función de noticias del mercado.

Por su parte, esta exportación representa una oportunidad para México de posicionarse en el mercado asiático, donde la demanda energética continúa siendo elevada.

Aunque el volumen es limitado en comparación con otros exportadores globales, el envío abre la puerta a futuros acuerdos comerciales en el sector energético.

Cabe destacar que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha buscado diversificar sus destinos de exportación, ante cambios en la demanda de sus principales socios tradicionales.

mexico-exportara-japon-un-millones-de-barriles-de-petroleo.jpg

En este contexto, el acercamiento con Japón se alinea con una estrategia de mayor presencia en mercados internacionales estratégicos.

Este movimiento se da en un entorno donde la seguridad energética se ha convertido en una prioridad global, lo que podría favorecer nuevas alianzas entre países productores y consumidores de petróleo en los próximos meses.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inflacion_se_acelera_y_da_mega_brinco_llega_4_59_24f831c092
Inflación tiene leve retroceso en primera quincena de abril
ebrard_embajada_sheinbaum_edd9c4cb86
Investigarán estancia de hijo de Ebrard en embajada en Londres
camara_diputados_reforma_electoral_b2fc00d668
Aprueban dictamen para reducir la jornada laboral a 40 horas
publicidad

Últimas Noticias

capturan_37_miembros_mexican_mafia_california_a2f071a603
Capturan 37 miembros de 'Mexican Mafia' por redadas en California
inflacion_se_acelera_y_da_mega_brinco_llega_4_59_24f831c092
Inflación tiene leve retroceso en primera quincena de abril
tren_coahuila_parque2_06a7048a58
Reactivación de trenecito en Ciudad Deportiva costaría $5 mdp
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×