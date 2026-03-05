México y EUA preparan primera ronda de diálogo para revisar T-MEC

El gobierno mexicano comenzará la próxima semana las conversaciones formales con Estados Unidos para revisar el acuerdo comercial de Norteamérica, proceso que forma parte de la evaluación programada del tratado vigente entre ambos países y Canadá.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que las delegaciones de ambos gobiernos acordaron iniciar la primera ronda de encuentros durante la semana del 16 de marzo, tras sostener comunicación con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

De acuerdo con Ebrard, la primera ronda de diálogo bilateral comenzará en la fecha mencionada y forma parte del proceso preparatorio para la revisión del acuerdo comercial de América del Norte.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum les informo de avance relevante respecto a la revisión del TMEC prevista para este año : pic.twitter.com/5GVQY1Sqz9 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 5, 2026

De manera paralela, en un comunicado, Greer confirmó la primera ronda de conversaciones bilaterales con México en preparación para la revisión del acuerdo

Definen prioridades de la agenda económica

Durante esta primera etapa, los equipos técnicos buscarán sentar las bases para mantener los beneficios del acuerdo y fortalecer la competitividad del bloque norteamericano frente a otras economías del mundo.

Entre los temas que estarán sobre la mesa destacan la actualización de las reglas de origen, el impulso a la producción regional y el fortalecimiento de la integración económica entre ambos países.

Asimismo, se abordarán medidas para reforzar la seguridad en las cadenas de suministro, un punto que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años ante las disrupciones globales en el comercio.

Ebrard añadió que en los próximos días informará sobre los avances de estas negociaciones y señaló que el anuncio se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de comunicar el inicio formal de las conversaciones bilaterales.

Las autoridades mexicanas prevén que los encuentros entre negociadores se mantengan de forma periódica durante los próximos meses con el objetivo de cumplir con el calendario de revisión establecido para este año.

Aunque el tratado comercial involucra a tres países, esta primera ronda se llevará a cabo únicamente entre México y Estados Unidos.

Hasta ahora no se ha informado cuándo podrían integrarse representantes de Canadá a la mesa de diálogo.

Con información de Brenda Garza.

