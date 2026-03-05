Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mexico_eua_tmec_8de76e411b
Finanzas

México y EUA preparan primera ronda de diálogo para revisar T-MEC

Las negociaciones comenzarán la semana del 16 de marzo y abordarán reglas de origen, producción regional y cadenas de suministro

  • 05
  • Marzo
    2026

El gobierno mexicano comenzará la próxima semana las conversaciones formales con Estados Unidos para revisar el acuerdo comercial de Norteamérica, proceso que forma parte de la evaluación programada del tratado vigente entre ambos países y Canadá.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que las delegaciones de ambos gobiernos acordaron iniciar la primera ronda de encuentros durante la semana del 16 de marzo, tras sostener comunicación con el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

De acuerdo con Ebrard, la primera ronda de diálogo bilateral comenzará en la fecha mencionada y forma parte del proceso preparatorio para la revisión del acuerdo comercial de América del Norte.

De manera paralela, en un comunicado, Greer confirmó la primera ronda de conversaciones bilaterales con México en preparación para la revisión del acuerdo

Definen prioridades de la agenda económica

Durante esta primera etapa, los equipos técnicos buscarán sentar las bases para mantener los beneficios del acuerdo y fortalecer la competitividad del bloque norteamericano frente a otras economías del mundo.

Entre los temas que estarán sobre la mesa destacan la actualización de las reglas de origen, el impulso a la producción regional y el fortalecimiento de la integración económica entre ambos países.

Asimismo, se abordarán medidas para reforzar la seguridad en las cadenas de suministro, un punto que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años ante las disrupciones globales en el comercio.

Ebrard añadió que en los próximos días informará sobre los avances de estas negociaciones y señaló que el anuncio se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de comunicar el inicio formal de las conversaciones bilaterales.

Las autoridades mexicanas prevén que los encuentros entre negociadores se mantengan de forma periódica durante los próximos meses con el objetivo de cumplir con el calendario de revisión establecido para este año.

Aunque el tratado comercial involucra a tres países, esta primera ronda se llevará a cabo únicamente entre México y Estados Unidos.

Hasta ahora no se ha informado cuándo podrían integrarse representantes de Canadá a la mesa de diálogo.

Con información de Brenda Garza.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_05_at_11_25_15_PM_b458a0e54d
Guerra en Medio Oriente provoca atorones en cadenas de suministro
finanzas_claudia_empresarios_21a0cf967d
Empresarios plantean inversiones por $100,000 mdd en México
finanzas_empleo_65bcf43e41
Lidera NL empleo manufacturero al arranque de 2026
publicidad

Últimas Noticias

el_mencho_harfuch_cuerpo_c8f936d11f
Confirma Harfuch que cuerpo velado en Jalisco era de 'El Mencho'
trump_iran_rendicion_2fdabeb653
Trump exige rendición total de Irán; rechaza negociación
sheinbaum_tmec_2acc489f8d
Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×