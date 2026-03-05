Empresarios plantean inversiones por $100,000 mdd en México

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que integrantes del Consejo Nacional de Inversiones plantearon proyectos por cerca de $100,000 millones de dólares en inversiones para los próximos años en diversos sectores del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el planteamiento surgió en la reunión celebrada este miércoles con empresarios para dar seguimiento al "Plan México".

Sheinbaum destacó que los inversionistas mexicanos se mostraron optimistas sobre el rumbo económico del país y sobre las perspectivas de crecimiento hacia 2026.

La presidenta también calificó como positiva la reunión sostenida con el sector empresarial, entre cuyos participantes estuvo el empresario Carlos Slim.

“Fue muy buena”, señaló Sheinbaum al referirse al encuentro, que tuvo como objetivo revisar el avance de los proyectos contemplados dentro del plan de desarrollo económico impulsado por su administración.

Comentarios