Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
finanzas_claudia_empresarios_21a0cf967d
Finanzas

Empresarios plantean inversiones por $100,000 mdd en México

Claudia Sheinbaum informó que empresarios del Consejo Nacional de Inversiones propusieron proyectos por $100 mil mdd para impulsar el crecimiento del país

  • 05
  • Marzo
    2026

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que integrantes del Consejo Nacional de Inversiones plantearon proyectos por cerca de $100,000 millones de dólares en inversiones para los próximos años en diversos sectores del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que el planteamiento surgió en la reunión celebrada este miércoles con empresarios para dar seguimiento al "Plan México".

Sheinbaum destacó que los inversionistas mexicanos se mostraron optimistas sobre el rumbo económico del país y sobre las perspectivas de crecimiento hacia 2026.

La presidenta también calificó como positiva la reunión sostenida con el sector empresarial, entre cuyos participantes estuvo el empresario Carlos Slim.

“Fue muy buena”, señaló Sheinbaum al referirse al encuentro, que tuvo como objetivo revisar el avance de los proyectos contemplados dentro del plan de desarrollo económico impulsado por su administración.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_tmec_2acc489f8d
Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia
nacional_sheinbaum_f17579ff96
'Postura de España de querer la paz es muy respetable': Sheinbaum
sheinbaum_irak_mundial_monterrey_21c230e0f9
Hay condiciones para que Irak juegue en Monterrey: Presidencia
publicidad

Últimas Noticias

el_mencho_harfuch_cuerpo_c8f936d11f
Confirma Harfuch que cuerpo velado en Jalisco era de 'El Mencho'
trump_iran_rendicion_2fdabeb653
Trump exige rendición total de Irán; rechaza negociación
sheinbaum_tmec_2acc489f8d
Revisión del T-MEC con EUA iniciará el 16 de marzo: Presidencia
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×