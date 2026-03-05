Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Impulsan adopción de jornada laboral de 40 horas en Matamoros

Los trabajadores continúan solicitando este beneficio, por lo que el sindicato seguirá promoviendo su implementación en más empresas

  • 05
  • Marzo
    2026

El secretario general del SJOIIM en Matamoros, Juan Villafuerte Morales, señaló que en la ciudad la jornada laboral de 40 horas ya se aplica desde hace aproximadamente 30 años en varias empresas maquiladoras.

Explicó que actualmente alrededor de 35 empresas ya operan bajo este esquema, el cual representa un beneficio importante para la clase trabajadora al permitir mejores condiciones laborales y mayor tiempo de descanso.

Asimismo, indicó que entre 10 y 12 empresas más se encuentran en proceso de reducir su jornada, pasando de esquemas de 44 o 42 horas hacia las 40 horas semanales. 

Villafuerte Morales agregó que todavía entre 10 y 12 empresas no han adoptado este modelo, por lo que el sindicato continúa impulsando que se normalice la jornada de 40 horas a través de iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados y el Senado.

Finalmente, destacó que los trabajadores continúan solicitando este beneficio, por lo que el sindicato seguirá promoviendo su implementación en más empresas de la industria maquiladora en Matamoros.


