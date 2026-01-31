Descarta Ebrard ruptura del T-MEC y destaca aranceles bajos

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard descartó una ruptura o riesgo para el T-MEC y sus negociaciones, pronosticando que seguirá vigente y de forma trilateral, pues la etapa más complicada ya fue superada.

Además, resaltó que el diálogo con Estados Unidos se ha reforzado, logrando que hoy México pague aranceles más bajos que los que cubren otros países.

En ese sentido también resaltó la relación comercial que se ha alcanzado entre ambas economías, logrando niveles récord en exportaciones pese a presiones arancelarias.

“¿Cuál es el objetivo para nosotros? Bueno, que sobreviva el tratado. Ya sobrevivió. Yo no veo que esté en riesgo el tratado porque ya estamos en consultas formales los tres países.

Estamos ya terminando las consultas de cada país y, por lo tanto, estamos en tiempo y forma conforme a lo previsto para la revisión del tratado que tenemos con Estados Unidos y con Canadá”, expresó tras participar este sábado en la 4ta. Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena.

Dijo que aunque México enfrenta un entorno internacional marcado por el proteccionismo, ha logrado mantener condiciones favorables en el comercio bilateral.

Aunado a ello dijo que se negocia colaboraciones en temas de minerales, entre ellos el litio.

“La semana que entra va a haber una reunión, bueno, dos, convocadas sobre minerales críticos, como tú sabes, la Secretaría de Economía tiene a su cargo el Servicio Geológico Nacional y tenemos toda el área de minas adscrita a la Secretaría.

Entonces, vamos a asistir el día 3 de febrero, va Fernando Aboitis a estar presente. Y el día 4 hay una reunión convocada por el Departamento de Estado”, adelantó.

En entrevista posterior a su participación, recordó que hace un año, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció la intención de imponer un arancel del 25% a las exportaciones mexicanas.

Frente a ese escenario, afirmó, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una estrategia de “cabeza fría y firmeza”, que permitió sostener el diálogo y evitar la imposición de aranceles generalizados.

Por ello, hoy México paga un arancel efectivo de 4.18%, mientras que China soporta un 30.98%, Brasil un 17.6% y Japón un 13.89%, e incluso el 85% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no enfrenta aranceles.

“China está pagando 31% y así sucesivamente si ustedes se comparan con otros países. Hace un año nos decían, vamos a poner 25% a todo, y hoy el 85% de lo que exportamos a Estados Unidos no tiene arancel”, sostuvo.

