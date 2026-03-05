Impulsará Mundial 2026 crecimiento restaurantero en Nuevo León

La llegada del Mundial 2026 impulsará al sector restaurantero, con un crecimiento estimado de entre 5% y 8% y un aumento de 30% en empleos temporales.

Durante la Asamblea Anual de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León, y en donde su presidenta Kathia Guajardo, tomó protesta para iniciar su segundo año al frente del organismo.-

Señaló que, ante la llegada de turistas por el evento, la industria se prepara para ampliar su capacidad laboral con un incremento cercano al 30% en empleos, lo que representaría alrededor de 45,000 empleos temporales para atender la demanda del Mundial 2026.

Actualmente, el sector restaurantero en Nuevo León genera cerca de 150,000 empleos directos.

Destaca evolución en capacitación de preparación de idiomas

A su vez, Guajardo destacó que durante su gestión se han fortalecido las acciones de capacitación y profesionalización del sector.

“Duplicamos afiliaciones y capacitamos a más de 5,700 colaboradores”, señaló.

Al tiempo que señaló que también se ha avanzado en la preparación en idiomas, particularmente en inglés, con al menos 1,500 personas capacitadas.

No obstante, la líder de los restauranteros también reconoció que el sector aún enfrenta retos como el alza de precios, nuevas regulaciones, reformas laborales y la necesidad de continuar con la profesionalización de la industria.

“Es algo de lo que seguimos careciendo y es parte de mi compromiso seguir impulsándolo este año”, aseveró en entrevista.

Comentarios