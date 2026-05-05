Wall Street abre verde ante incertidumbre sobre tránsito en Ormuz
En plano corporativo, Intel y Micron subían más de un 9%, mientras que Intel anunció que fichó al ejecutivo de Qualcomm para liderar proyecto de IA
- 05
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Mayo
2026
Wall Street abrió este martes en verde después de que Estados Unidos desplegara la operación denominada "Proyecto Libertad", donde se busca facilitar el tránsito marítimo pese a la vigencia del alto el fuego con Irán.
¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?
De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:
- Dow Jones: sube 0.28% hasta 49,076 unidades
- S&P 500: sube 0.61% hasta 7,244 unidades
- Nasdaq: sube 0.90% hasta 25,292 unidades
Así amanece el resto de las acciones en la bolsa
Por su lado, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba un 3.9%, hasta los $102.27 dólares el barril.
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En el plano corporativo, las tecnológicas Intel y Micron subían ambas más de un 9%. Mientras que Intel anunció ayer que fichó a un ejecutivo de la empresa de semiconductores Qualcomm para liderar el campo de inteligencia artificial (IA).
Pfizer, tras publicar sus resultados del primer trimestre en los que superó las expectativas en beneficio e ingresos, apenas notaba un aumento del 0.08% en bolsa.
Shopify y Paypal empezaban la jornada con pérdidas alrededor del 8%. Ambas compañías registran caídas de más del 20 % en lo que llevamos de 2026.
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