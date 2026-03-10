Podcast
Finanzas

Noreste lidera expectativas de empleo en México

La región noreste, donde se incluye Nuevo León, registra una tendencia de contratación del 49% para el segundo trimestre, por encima del promedio nacional

  • 10
  • Marzo
    2026

La región noreste del país, donde se incluyen empresas de Nuevo León, se perfila como la zona con mejores expectativas de generación de empleo para el segundo trimestre del año, al registrar una tendencia de contratación del 49%, de acuerdo con la encuesta más reciente de ManPowerGroup.

Este indicador coloca a la región por encima del promedio nacional y refleja el dinamismo del mercado laboral para el periodo abril-junio, en el que a nivel país se proyecta una Tendencia Neta de Empleo del 41%, impulsada por los planes de expansión de las empresas.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 14.20.10.jpeg

En este contexto, el 53% de los empleadores en México prevé aumentar su plantilla laboral durante el segundo trimestre.

Mientras que el 33% planea mantenerla sin cambios y solo el 12% anticipa reducciones, lo que muestra un entorno de mayor confianza empresarial frente a meses anteriores.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 14.21.20.jpeg

El avance en la región noreste, junto con la zona occidente, se explica por su consolidación como polos estratégicos de inversión, impulsados por la expansión industrial, el fenómeno del nearshoring y condiciones favorables para la llegada de nuevos proyectos productivos.

Por otro lado, la región Norte del país reporta un ajuste en sus expectativas, con una caída de 22 puntos porcentuales respecto al trimestre previo, situación atribuida principalmente al cierre de operaciones de algunas empresas en esa zona.


