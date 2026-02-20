Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_empleo_65bcf43e41
Finanzas

Ofrece NL 16% de las vacantes laborales a nivel nacional

Con el Nuevo León, se ubicó solo por debajo de CDMX con 31% de las vacantes, y por encima de Estado de México con 11%, Jalisco con 9% y Querétaro con 5%

  • 20
  • Febrero
    2026

Nuevo León concentró el 16% de las vacantes publicadas en el país durante 2025, posicionándose como el segundo estado con mayor participación a nivel nacional, de acuerdo con el informe anual de OCC. 

Este resultado confirma el dinamismo del mercado laboral en la entidad y su peso dentro de la generación de empleo en México.

En total, la plataforma registró 75,997 ofertas de trabajo de enero a diciembre en el estado. 

Con ello, Nuevo León se ubicó solo por debajo de Ciudad de México, que concentró 31% de las vacantes, y por encima de Estado de México con 11%, Jalisco con 9% y Querétaro con 5%, consolidándose como uno de los principales polos de contratación.

Por sectores, las industrias manufactureras encabezaron la oferta laboral con 39% de las vacantes, seguidas por tecnologías de la información con 13% y servicios financieros con 12%. 

Comercio, transporte y almacenamiento, así como servicios de salud y construcción, también figuraron entre las actividades con mayor demanda de talento.

Asimismo, las áreas dentro de las empresas que más puestos solicitaron fueron ventas, administración y logística, además de contabilidad–finanzas y tecnologías de la información.

Entre los cargos más requeridos destacaron auxiliar contable, ejecutivo de ventas, auxiliar administrativo y supervisor de producción.

En cuanto al perfil de los candidatos, más de un millón de personas en Nuevo León están registradas en OCC; de ellas, 54% cuenta con estudios universitarios, 11% con bachillerato, mismo porcentaje con posgrado, 10% tiene la universidad sin concluir, 9% estudios técnicos y 5% educación básica. 

Este nivel académico refuerza la competitividad del talento local frente a la demanda empresarial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

big_time_rush_monterrey_firman_reconocimiento_regia_eaf88d029c
Logra fan Big Time Rush que firmaran su placa de reconocimiento
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_08_08_AM_2095a477b7
Fallas en aduanas ‘pegan’ a exportadores e industria de NL
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad

Últimas Noticias

AP_26051521299894_c5d8a8d468
Escudo europeo LEAP: defensa antiaérea y drones autónomos
mon_laferte_llora_concierto_1_438c5a9ab2
Mon Laferte se quiebra y llora durante Carnaval de Veracruz
fiscalia_coahuila_federico_6836ce43ac
Fortalece Fiscalía de Coahuila estructura con nueva Ley Orgánica
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
publicidad
×