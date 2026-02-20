Ofrece NL 16% de las vacantes laborales a nivel nacional

Nuevo León concentró el 16% de las vacantes publicadas en el país durante 2025, posicionándose como el segundo estado con mayor participación a nivel nacional, de acuerdo con el informe anual de OCC.

Este resultado confirma el dinamismo del mercado laboral en la entidad y su peso dentro de la generación de empleo en México.

En total, la plataforma registró 75,997 ofertas de trabajo de enero a diciembre en el estado.

Con ello, Nuevo León se ubicó solo por debajo de Ciudad de México, que concentró 31% de las vacantes, y por encima de Estado de México con 11%, Jalisco con 9% y Querétaro con 5%, consolidándose como uno de los principales polos de contratación.

Por sectores, las industrias manufactureras encabezaron la oferta laboral con 39% de las vacantes, seguidas por tecnologías de la información con 13% y servicios financieros con 12%.

Comercio, transporte y almacenamiento, así como servicios de salud y construcción, también figuraron entre las actividades con mayor demanda de talento.

Asimismo, las áreas dentro de las empresas que más puestos solicitaron fueron ventas, administración y logística, además de contabilidad–finanzas y tecnologías de la información.

Entre los cargos más requeridos destacaron auxiliar contable, ejecutivo de ventas, auxiliar administrativo y supervisor de producción.

En cuanto al perfil de los candidatos, más de un millón de personas en Nuevo León están registradas en OCC; de ellas, 54% cuenta con estudios universitarios, 11% con bachillerato, mismo porcentaje con posgrado, 10% tiene la universidad sin concluir, 9% estudios técnicos y 5% educación básica.

Este nivel académico refuerza la competitividad del talento local frente a la demanda empresarial.

Comentarios