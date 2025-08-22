Nvidia está en conversaciones con EUA sobre nuevo chip para China

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que la compañía analiza con el gobierno del presidente Donald Trump la posibilidad de un nuevo chip de computadora diseñado para China.

A Huang se le preguntó sobre un posible semiconductor “B30A” para centros de datos de inteligencia artificial en China durante una visita a Taiwán, donde se reunió con el socio clave de fabricación de Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., el mayor fabricante de chips del mundo.

“Estoy ofreciendo un nuevo producto a China para... centros de datos de IA, el sucesor del H20”, señaló Huang. Sin embargo, agregó que “esa no es nuestra decisión. Depende, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Y estamos en diálogo con ellos, pero es demasiado pronto para saberlo”.

Estos chips son unidades de procesamiento gráfico, (GPU, por sus siglas en inglés), un tipo de dispositivo utilizado para construir y actualizar una variedad de sistemas de IA. Sin embargo, son menos potentes que los principales semiconductores de Nvidia en la actualidad, los cuales no pueden venderse a China debido a las restricciones de seguridad nacional de Estados Unidos.

Según informes, el B30A, basado en la tecnología especializada Blackwell de Nvidia, con sede en California, opera a aproximadamente la mitad de la velocidad de los principales chips B300 de Nvidia.

Huang elogió al gobierno de Trump por aprobar recientemente las ventas de los chips H20 de Nvidia a China después de que dicho negocio fuera suspendido en abril, con la condición de que la compañía debe pagar un impuesto del 15% al ​​gobierno de Estados Unidos sobre esas ventas. Al fabricante de chips Advanced Micro Devices, o AMD, se le impuso el mismo gravamen por las ventas de sus chips MI380 a China.

Como parte de conversaciones comerciales más amplias, Beijing y Washington acordaron retirar recientemente algunas restricciones no arancelarias. China otorgó más permisos para exportar imanes de tierras raras a Estados Unidos, mientras que Washington levantó restricciones sobre software de diseño de chips y motores a reacción. Tras el cabildeo de Huang, también se permitió que las ventas de los chips H20 se llevaran a cabo.

Huang no comentó directamente sobre el impuesto, pero dijo que Nvidia apreciaba poder vender los H20 a China.

Afirmó que tales ventas no representan un riesgo de seguridad para Estados Unidos. La empresa también dialoga con Beijing para asegurar a las autoridades chinas que esos chips no son un riesgo de seguridad de “puerta trasera”, dijo Huang.

"Hemos dejado muy claro y hemos concluido que el H20 no tiene riesgos de seguridad de puerta trasera. No existen tales cosas. Nunca las ha habido. Y esperamos que la respuesta que hemos dado al gobierno chino sea suficiente", manifestó.

La Administración del Ciberespacio de China, el organismo de control de internet del país, publicó recientemente un aviso en su sitio web refiriéndose a supuestos “graves problemas de seguridad” con los chips de Nvidia.

Indicó que expertos estadounidenses en IA habían dicho que tales chips tienen “tecnologías maduras de seguimiento y localización y de apagado remoto” y que se le había pedido a Nvidia que explicara tales riesgos y proporcionara documentación sobre el asunto.

Huang dijo que Nvidia se sorprendió por la acusación y que analizaba el tema con Beijing.

"Como saben, nos solicitaron e instaron a garantizar licencias para los H20 durante algún tiempo. Y he trabajado bastante para ayudarlos a garantizar las licencias. Y esperamos que esto se resuelva", expresó Huang.

Según informes no confirmados, las autoridades chinas también estaban inconformes con los comentarios del secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien insinuó que Estados Unidos solo vendía chips obsoletos a China.

En declaraciones a CNBC, Lutnick dijo que la estrategia de Estados Unidos era mantener la dependencia de China de la tecnología estadounidense de chips.

“No les vendemos nuestros mejores productos”, afirmó. "Ni siquiera nuestros segundos mejores productos. Ni siquiera nuestros terceros mejores, pero creo que hemos llegado a la conclusión de que estamos bien con los cuartos mejores", afirmó.

El gobernante Partido Comunista de China se ha convertido a la autosuficiencia en tecnología avanzada en una prioridad estratégica, aunque todavía depende del conocimiento extranjero en semiconductores para gran parte de lo que produce.

Comentarios