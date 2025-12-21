Explota pipa de chapopote en Chamula; un muerto y un herido

Una pipa que transportaba chapopote volcó y explotó la tarde de este sábado 20 de diciembre de 2025 en el municipio de San Juan Chamula, Chiapas, dejando un saldo de una persona fallecida y otra más gravemente herida.

El accidente ocurrió en la localidad de Tojtic, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia en la región.

Confirma Protección Civil saldo preliminar

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que el vehículo siniestrado transportaba material peligroso.

“En la localidad de Tojtic, se registró la volcadura de una pipa que transportaba material peligroso (chapopote)”, señaló la dependencia.

Detalló que el saldo preliminar es de “una persona sin signos vitales, en calidad de desconocido, y un masculino lesionado en código rojo”, además de que las autoridades continúan recabando información en el sitio.

Incendio tras caer a un barranco

De acuerdo con reportes locales, la pipa circulaba por caminos de montaña cuando salió de la vía y cayó varios metros hacia un barranco, lo que provocó un incendio inmediato debido a la carga altamente inflamable.

El conductor perdió la vida en el lugar, mientras que su copiloto resultó gravemente herido.

Los primeros en responder a la emergencia fueron habitantes de la comunidad de Tojtic, quienes intentaron controlar las llamas y auxiliar a las víctimas mientras solicitaban apoyo especializado.

El copiloto logró salir de la unidad y, pese a sus lesiones, intentó regresar para rescatar al conductor; sin embargo, el avance del fuego lo impidió.

Posteriormente fue auxiliado por los vecinos y trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece en estado delicado.

Protección Civil informó que en el sitio se desplegó una fuerza de tarea integrada por elementos de Protección Civil Municipal y Policía Municipal, quienes realizaron labores de atención, acordonamiento y coordinación.

El siniestro puso nuevamente en evidencia los riesgos del transporte de materiales peligrosos en rutas de montaña, así como la solidaridad de las comunidades ante este tipo de emergencias.

Otro percance en Chiapas

En un hecho distinto, un tráiler colisionó este mismo día con el Tren Interoceánico en el municipio de Pichucalco, Chiapas, cuando intentaba cruzar las vías de manera imprudente.

El conductor del vehículo de carga resultó lesionado y fue trasladado a un hospital; no obstante, los 148 pasajeros y la tripulación del tren salieron ilesos.

Las autoridades activaron los protocolos de seguridad y confirmaron que no hubo víctimas mortales.

