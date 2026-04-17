Petróleo cae 9% y Wall Street se dispara por Ormuz

Los mercados financieros globales reaccionaron con optimismo luego de que Irán anunciara la reapertura del estrecho de Ormuz, provocando una caída cercana al 9% en los precios del petróleo y un fuerte repunte en Wall Street.

El crudo de referencia en Estados Unidos se desplomó 9.4% para cerrar en 82.59 dólares por barril, mientras que el Brent retrocedió 9.1% hasta los 90.38 dólares.

A pesar de la baja, los precios aún se mantienen por encima de los niveles previos al conflicto.

Wall Street alcanza máximos históricos

El optimismo también se reflejó en la bolsa estadounidense. El S&P 500 subió 1.2% hasta un nuevo máximo histórico, acumulando su tercera semana consecutiva de ganancias.

Por su parte, el Dow Jones Industrial Average avanzó 868 puntos (1.8%), mientras que el Nasdaq Composite ganó 1.5%.

El mercado accionario ha repuntado más de 12% desde finales de marzo, impulsado por la expectativa de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán no escale a un escenario más grave para la economía global.

Señales de distensión en el conflicto

El anuncio fue realizado por el canciller iraní Abbas Araghchi, quien informó que el paso para buques comerciales a través del estrecho “se declara completamente abierto”, al menos durante el periodo de alto el fuego.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que el bloqueo naval a puertos iraníes sigue vigente hasta alcanzar un acuerdo definitivo, aunque se mostró optimista al señalar que las negociaciones “deberían avanzar rápidamente”.

Sectores beneficiados por la caída del crudo

Las empresas con alto consumo de combustible lideraron las ganancias en Wall Street. Entre ellas destacaron:

United Airlines, con un alza de 7.1%

Southwest Airlines, que subió 5.1%

Royal Caribbean Group, con un avance de 7.3%

Carnival Corporation, que ganó 7%

El descenso en los precios del petróleo también genera expectativas de menor inflación, lo que podría abrir la puerta a recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

En Europa, los principales índices registraron fuertes subidas tras el anuncio. El CAC 40 de Francia avanzó 2%, mientras que el DAX alemán subió 2.3%.

En contraste, los mercados asiáticos cerraron a la baja antes de conocerse la reapertura. El Nikkei 225 de Japón cayó 1.8% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 0.9%.

Aunque la reapertura del estrecho de Ormuz representa una señal positiva, los analistas advierten que la volatilidad podría continuar, ya que el optimismo en torno al conflicto ha mostrado ser frágil en ocasiones anteriores.

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