Petróleo caro provoca ‘subida’ en insumos para la construcción

El aumento en la cotización del petróleo derivado del conflicto en Irán ya está influyendo en el precio de insumos para la construcción y el sector vivienda.

De hecho, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) “si la escalada continúa”, esto podría impactar en el precio final de las viviendas nuevas.

Esto ocurre en un contexto en el que el precio del crudo está cotizando por encima de los $100 dólares por barril.

“Ya estamos hablando de un incremento por arriba del 5%; lo que estamos visualizando es que debe ser coyuntural y temporal, ya que está directamente vinculado a la duración del conflicto bélico.

Si no se revirtiera rápido, mínimo tendría que haber un ajuste de un 5 a 6% en el precio de la vivienda. “Se pensaba que iba a ser muy rápido, pero vuelve a haber un tema de incertidumbre”, comentó Carlos Ramírez Capó, presidente del organismo, en el marco del 5.º Foro Producción e Innovación en la Vivienda.

“Las tuberías de PVC tuvieron un incremento de entre 30% y 40% en sus precios, debido a su alta dependencia del petróleo. Luego hay otros insumos, como el cemento, grava y arena, que son movilizados por las carreteras con un incremento en su precio”, señaló.

En tanto que el aluminio acumula un alza de 12% desde el inicio del conflicto en Irán.

Por su parte, de acuerdo con el análisis Principales variaciones en el precio de los insumos y su impacto en las obras, elaborado por el Centro de Inteligencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Nuevo León, los insumos que registraron las mayores variaciones en su precio durante el periodo de febrero de 2025 a febrero de 2026 fueron los alambres y cables con aislamiento con 17.42%; el nitrógeno, oxígeno y gas carbónico con 13.30%; el aluminio con 12% y los tubos de cobre, con una variación de 11.35 por ciento.

Asimismo, los bloques y tabiques de concreto presentaron un aumento de 8.17%, mientras que otros productos de concreto incrementaron 6.93 por ciento.

Rodrigo Garza Tijerina, presidente de la CMIC Nuevo León, comentó que sí se presentan algunas variaciones en los precios de algunos materiales de construcción, la mayoría en línea con la inflación.

“Los aumentos en insumos representan retos, pero el sector (construcción) ha mostrado capacidad para adaptarse y continuar impulsando proyectos y desarrollo.

La inversión se sigue sosteniendo y los indicadores reflejan confianza en nuestra actividad”, dijo a El Horizonte.

Por su parte, Edgar Medina, director de Expo Constructo, reconoció que algunos de los expositores de este evento han referido incrementos en ciertos materiales de construcción.

“Sin embargo, también es importante ponerlo en contexto: este tipo de ajustes suelen presentarse periódicamente dentro de la dinámica del mercado y hoy no están frenando la actividad del sector en Nuevo León”, enfatizó.

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