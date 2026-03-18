Petróleo se dispara a US$111 por barril tras ataques a refinerías

El precio del crudo Brent alcanzó este miércoles los $111 dólares por barril, después de los ataques perpetrados contra las refinerías generaran preocupación ante un posible conflicto regional en Medio Oriente.

El alza se produjo tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra el yacimiento de gas South Pars en Irán, que reavivaron los temores de una nueva crisis energética.

El petróleo intermedio de Texas también aumentó hasta alcanzar los $100 dólares por barril, mientras que el crudo Murban subió hasta los $110 dólares por barril.

Europa cierra con bajadas ante nueva alza del costo del petróleo

La mayoría de las plazas en Europa cerraron con caídas debido al aumento en el precio del petróleo.

Estos son los índices que las acciones registraron al cierre de la jornada:

Fráncfort perdió el 0.96%

perdió el 0.96% Londres el 0.94%

el 0.94% Euro Stoxx 50, el 0.56 %;

50, el 0.56 %; Milán, el 0.33 %;

el 0.33 %; París, el 0.06%

el 0.06% Madrid, con un repunte del 0.29%.

Además, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, también disparó su precio y cerró con un ascenso del 6,09 %, en $54.85 euros por megavatio hora (MWh).

EUA e Israel atacan yacimiento de gas más grande del mundo

Estados Unidos e Israel atacaron varias secciones del yacimiento de gas South Pars-North Dome, considerada la más grande del mundo con sede en Irán.

De acuerdo con medios locales, los tramos fueron cerrados para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego de las acciones efectuadas por el Ejército de Israel.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA e Israel atacan yacimiento de gas más grande del mundo

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