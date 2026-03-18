EUA e Israel atacan yacimiento de gas más grande del mundo

Estados Unidos e Israel atacaron varias secciones del yacimiento de gas South Pars-North Dome, considerada la más grande del mundo con sede en Irán.

De acuerdo con medios locales, los tramos fueron cerrados para controlar el incendio y evitar la propagación del fuego de las acciones efectuadas por el Ejército de Israel.

Reports of strikes this morning against energy infrastructure associated with the South Pars Natural Gas Field in the Bushehr Province of Southern Iran by Israel and/or the United States. Such strikes represent yet another major escalation in the Iran War, with Iran having… pic.twitter.com/bAd4MPdF5y — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo cual los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se encuentra la infraestructura.

Irán amenaza con responder con ataques a infraestructura de combustible, energía y gas

Previamente, Irán advirtió que en caso de una ofensiva contra sus instalaciones energéticas, toda la infraestructura energética que abastece a Estados Unidos e Israel sería un objetivo legítimo para sus ataques de represalia.

De acuerdo con el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, Irán amenazó con atacar "a la primera oportunidad" infraestructura de energía, gas y combustible vinculadas a Estados Unidos e Israel.

"Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo".

El Ejército iraní apuntó que considera "legítimo" atacar "la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen" y subrayó que tomará "represalias contundentes a la primera oportunidad".

El episodio más relevante de ataques a infraestructuras energéticas se produjo el pasado 14 de marzo, cuando Estados Unidos bombardeó objetivos militares en la isla de Jarg, donde se almacena el 90% del petróleo que Irán exporta al mundo.

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